Razer anunció su colaboración con al fabricante líder de relojes, Fossil, para lanzar un smartwatch exclusivo de edición limitada: el Razer X Fossil Gen 6 Smartwatch. El wearable de marca compartida aprovecha la plataforma de reloj inteligente más innovadora, la esperada Fossil Gen 6. También cuenta con 3 esferas de reloj exclusivas Razer que incluyen texto analógico y Chroma, así como dos correas intercambiables. El Razer X Fossil Gen 6 se lanzará a nivel mundial este mes con el precio de 329€ y en una edición limitada de 1,337 unidades.

El Gen 6 es el primer smartwatch impulsado por la Plataforma Snapdragon Wear 4100+ — que brinda a los usuarios actualizaciones en velocidad y rendimiento, incluido un tiempo de carga de apps más rápido, experiencias de usuario altamente receptivas y un consumo de energía más eficiente. Con un rendimiento general un 30% mayor y con Wear OS by Google, este smartwatch hace mucho más y de forma más rápida para brindar a los jugadores un dispositivo de moda y vanguardia. El smartwatch Razer X Fossil Gen 6 cuenta con las mejores funciones de bienestar como un guiño a los compromisos de ambas marcas para el bienestar general, llegando meses después del lanzamiento de la iniciativa de bienestar dedicada a gamers Champions Start From Within.

"Estamos muy contentos de colaborar con Fossil para diseñar un smartwatch de edición limitada y compartir el Razer X Fossil Gen 6 con nuestra comunidad global de gamers,» comentó Addie Tan, Directora de Desarrollo Comercial de Razer. "Siempre estamos buscando oportunidades para complementar el estilo de vida de los gamers y ofrecerles productos que no solo se vean bien, sino que también aporten valor a sus vidas. Es por ello que mantuvimos el objetivo del bienestar de los gamers como centro del diseño del Razer X Fossil Gen 6, aprovechando la tecnología innovadora de Fossil y la estética del diseño icónico de Razer, este smartwatch será el accesorio perfecto para mantenerte en vanguardia."

"En Fossil, nuestros equipos siempre se esfuerzan por lograr grandes innovaciones que ofrecer a nuestros usuarios, junto con las tecnologías Wear OS by Google y Qualcomm Technologies, Inc., y estamos encantados de trabajar con un socio colaborador de primera categoría como Razer. Con una impresionante comunidad mundial, Razer ha diseñado y construido el mayor ecosistema de hardware, software y servicios centrado en los gamers. La industria de los videojuegos ha crecido enormemente en los últimos años, y estamos entusiasmados de colaborar con un reloj inteligente orientado al estilo de vida de los gamers,» declaró Steve Evans, Vicepresidente Ejecutivo y Director de Marca en Fossil Group. «El bienestar también es increíblemente importante para nuestros clientes, y el Gen 6 se diseño teniendo en cuenta los objetivos de bienestar cotidianos del usuario, ya sea a través de una sesión de respiración guiada, un seguimiento de su suelo o el control de su frecuencia cardiaca durante un día de disfrute de videojuegos."

El smartwatch Razer X Fossil Gen 6 cuenta con una caja nueva de 44mm, 3 esferas exclusivas y elementos de interfaz de usuario personalizados de Razer. También cuenta con 2 correas intercambiables de silicona de 22mm y de diseño personalizado con los icónicos colores negro y verde de Razer.

​​«Nuestra colaboración con Fossil en los últimos años ha resultado en la fusión de moda y tecnología», declaró Pankaj Kedia, Senior Director de Marketing de Productos en Qualcomm Technologies, Inc. «El smartwatch Fossil Gen 6 lleva esta unión al siguiente nivel con un mayor énfasis en el bienestar físico y la salud. Estamos encantado de ampliar nuestra colaboración con Razer y llevar el rendimiento y la capacidad de respuesta super rápida de nuestra plataforma Snapdragon Wear 4100+ a una de las comunidades más entusiastas del mundo.»

SOBRE EL SMARTWATCH RAZER X FOSSIL GEN 6

Seguimiento del sueño y mayor velocidad de carga de batería

Los usuarios pueden disfrutar de un tiempo de carga más corto y una mayor duración de la batería para maximizar su uso de día o de noche. Realice un seguimiento de su historial de sueño, controle el descanso y establezca objetivos de sueño en el panel de sueño durante toda la noche, luego cargue rápidamente el smartwatch antes de que comience el día.

El smartwatch Razer X Fossil Gen 6 alcanza el 80% de batería en poco más de 30 minutos de carga. Esto, combinado con el menor consumo de energía gracias a la plataforma Snapdragon Wear 4100+, y los modos de batería inteligente desarrollados por Fossil Group, permite a los usuarios alcanzar rápidamente una carga completa por la mañana después de hacer un seguimiento del sueño.

Sensores mejorados para Salud y Bienestar

El Gen 6 cuenta con un sensor de frecuencia cardíaca mejorado para permitir un seguimiento continuo y una precisión de señal mejorada. Los usuarios también se beneficiarán del nuevo sensor SpO2 que rastrea una estimación de las mediciones de oxígeno en sangre del usuario para ver qué tan bien su cuerpo está circulando oxígeno a lo largo del tiempo.

Además, los usuarios seguirán disfrutando de las actualizaciones de bienestar anteriormente lanzados por Fossil Group, incluido el seguimiento del nivel de condición física cardiovascular, que muestra una estimación del VO2 máximo utilizando la frecuencia cardíaca en reposo y la biometría del usuario para indicar la salud cardiorrespiratorio general a lo largo del tiempo.

Seguimiento del bienestar en modo manos libres

Los usuarios pueden estar atentos a sus intenciones de realizar un seguimiento de sus objetivos de bienestar, desde controlar su frecuencia cardíaca a lo largo del día, hasta recordarles que se tomen un momento para relajarse con una sesión de respiración guiada e incluso programar un paseo diario. Además, las notificaciones de manos libres y las llamadas conectadas con el micrófono incorporado te mantendrán conectado sin que tengas que hacer una pausa en tu día o en tu juego.

Compatibilidad Wear OS 3

El smartwatch Razer X Fossil Gen 6 también será compatible con la nueva actualización del sistema de Google, el Wear OS 3, anunciado en 2021. Este smartwatch también será compatible para la siguiente actualización del sistema Wear OS 3 durante 2022, junto con otras actualizaciones que continuarán mejorando la experiencia general del usuario.

Las características adicionales incluyen

· Caja, resortes y pulsadores de acero inoxidable

· Tamaño de caja de 44mm

· Impresionante pantalla digital táctil de 1.28’’ (326 ppi)

· Resistente al agua (hasta 3 ATM)

· Funciones de botones y diales personalizables

· Correas y pulseras intercambiables

​​· Mayor rendimiento y menor consumo de energía gracias a Snapdragon Wear™ 4100+

· Acceso para descargar nuevas app y experiencia como Wear OS en Google Play, incluidas nuevas funciones como reproducción sin conexión para usuarios premium de Youtube Music y Spotify Premium

· Conectividad: Bluetooth® 5.0 LE, Wi-Fi, GPS, NFC SE

· Sensores: Acelerómetros, giroscopio, brújula, altímetro, frecuencia cardiaca PPG, SpO2, IR fuera del cuerpo y luz ambiental

· Wear OS by Google

· 8 GB de almacenamiento y 1 GB de RAM

· Carga rápida USB de 4 pines con disco magnético

PRECIO Y DISPONIBILIDAD

El smartwatch Razer X Fossil Gen 6 estará disponible a un precio de 329$ USD en www.fossil.com, www.razer.com, y tiendas seleccionadas, en una cantidad limitada de 1,337 unidades.