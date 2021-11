Google y Apple: multa de 20 millones por uso ilegal de datos

La Autoridad italiana garante de la competencia y del mercado sanciono a Google y Apple con 10 millones de euros cada una, el máximo permitido según la legislación vigente, por «la falta de información al consumidor» y «prácticas agresivas relacionadas con la adquisición y uso de datos del consumidor con fines comerciales». Ambas sociedades anunciaron que recurrirán las sanciones, según los medios italianos. Según explicó el organismo «Google basa su actividad económica en la oferta de una amplia gama de productos y servicios conectados a Internet (...) basados también en la elaboración de perfiles de los usuarios y realizados gracias a sus datos». Mientras que sobre Apple destacó que «recopila, perfila y utiliza los datos de los usuarios con fines comerciales mediante el uso de sus dispositivos y servicios. Por lo que explota directamente su valor económico a través de la actividad promocional para aumentar la venta de sus propios productos y/o los de terceros a través de sus plataformas comerciales.

El organismo consideró además que «tanto Google como Apple no proporcionaron información clara e inmediata sobre la adquisición y el uso de los datos de los usuarios con fines comerciales. En particular, Google, tanto en la fase de creación de la cuenta, indispensable para el uso de todos los servicios ofrecidos, como durante el uso de los propios servicios, omite información relevante que los consumidores necesitan para tomar una decisión informada de aceptar que la empresa recopile y utilice su información personal con fines comerciales». Igualmente, añaden, «Apple, tanto al crear el ID de Apple como al acceder a las Apple Stores (App Store, iTunes Store y Apple Books), no proporciona de forma inmediata y explícita al usuario ninguna información sobre la recogida y uso de sus datos con fines comerciales, destacando únicamente que la recogida de datos es necesaria para mejorar la experiencia del consumidor y el uso de los servicios».