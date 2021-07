Hoy, a las 23:00 hora peninsular, no te pierdas la nueva entrega de State of Play, en los canales de YouTube y Twitch de PlayStation o directamente aquí:

En esta nueva edición, PlayStation presentará 30 minutos de actualizaciones sobre videojuegos indies, third-party, entre los que veremos 9 minutos de gameplay del Deathloop, junto con otras novedades.

En la secuencia de juego que se mostrará, los fans del esperado videojuego de Bethesda podrán ver a Colt, uno de los protagonistas de la historia, usar sus habilidades para merodear por los tejados sin ser visto y cómo siempre el caos en la isla de Blackreef, donde se desarrolla este videojuego único.

Recordamos que este State of Play no incluirá noticias sobre el próximo God of War, Horizon Forbidden West o la nueva generación de PlayStation VR.