Las últimas tropas estadounidenses y de la OTAN se preparan para salir de Afganistán, uno de los hitos más importantes de su partida fue el cierre del aeródromo de Bagram, que alguna vez fue la base estadounidense más grande del país.

En varios puntos durante los últimos 20 años, Bagram ha sido tan grande que fue el hogar de varios gimnasios Pokémon Go y un montón jugadores de Pokémon Go, lo que significa para muchos hombres y mujeres fue un respiro del peligro y una manera de hacer amigos.

"Poder iniciar una conversación con un completo extraño en medio de una zona de guerra sobre algo como Pokémon fue una excelente manera de mantenerse social", dijo al sitio un contratista que trabajaba en Bagram el año pasado.

"La escuela y los videojuegos me ayudaron a superar mi despliegue", dijo el Sargento de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, Naomi Sosa, quien jugó allí a fines de 2019 y principios de 2020.

En el juego, los jugadores luchan por controlar las ubicaciones de los gimnasios colocando un Pokémon para luchar. Si la criatura de un jugador es más fuerte, puede expulsar al Pokémon derrotado e instalar el suyo.

John Sutter, Guardia Nacional de Alaska, jugó Pokémon Go en Bagram y en New Kabul Compound mientras estaba desplegado en 2019 como capitán de la Guardia Nacional de Alaska. Vio que su base tenía un Gimnasio Pokémon ocupado por un Voltorb, una criatura conocida por explotarse. "Pensé…. '(no podemos) tener ningún Pokémon IED en el FOB' ”, recordó Sutter, usando un acrónimo de base de operaciones avanzada. Luchó contra el Voltorb y ganó, solo para ver a otros recuperar el control.

Los gimnasios cambiaban de manos constantemente cuando miles de soldados estadounidenses y de la coalición permanecían en Afganistán. Pero cuando se aceleró la retirada de Bagram, algunos Pokémon reinaron mucho más tiempo que nunca.

Los Pokémon que quedan en un gimnasio solo pueden regresar a sus dueños después de ser derrotados en batalla por jugadores enemigos.

El cierre de la base, que ha sido entregada a las fuerzas afganas locales, crea la posibilidad de que todos estos mundos virtuales de Pokémon desaparezcan, tal vez haya lugareños o miembros de las fuerzas afganas que estén en el juego y puedan hacer que los gimnasios no desaparezcan sino que cambien de manos.

"Estoy seguro de que en algún lugar de Afganistán, algún niño se jactará de cómo tomó el control de un gimnasio Pokémon estadounidense", dijo John Sutter.

Y si no los hay, o incluso si los hay y los gimnasios simplemente se quedan ahí, algunos veteranos como John Sutter, esperan un mundo en el que Afganistán no sea una zona de guerra, sino un lugar donde algún día volver para cazar Pokémons y recuperar gimansios.