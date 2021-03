¿Está muy verde la realidad virtual?

Desde hace varios años tengo claro que el futuro de los videojuegos es en realidad virtual.

¿El motivo?

Para que llegues a mi visión y puedas entenderme perfectamente hemos de empezar hablando de como el ser humano ha tenido ese don creativo de entretener a otros con sus creaciones: empezamos en las cuevas dibujando animales y mejoramos hasta realizar cuadros indistinguibles de la realidad, escribimos pequeños cuentos para transmitir conocimiento básicos a los niños y acabamos con relatos de fantasía de varios volúmenes, dibujamos caricaturas en papiro y ahora publicamos millones de cómics cada mes, nos hacían una par de fotos al nacer, en la comunión y al casarnos unos cuantos más, ahora nos pasamos el día haciendo fotos a todo, incluso a lo que comemos, proyectamos sobre una sábana en una feria como dos trenes se estrellaban ante un público de diez personas y ahora tenemos millones de salas con pantallas de varios metros y más de cien asientos para ver toda clase de historias y aventuras increíbles, unos programadores crearon el primer videojuego en un ordenador más grande que muchas casas y todo cambio.

Hasta ese momento de la creación del videojuego todas las demás maneras de entretener al espectador siempre eran en una sola dirección: del autor creaba algo y el espectador lo consumía, punto. Con los videojuegos esto cambió porque lo creado por el autor siempre necesita la interacción del espectador para desarrollarse y poder continuar la historia: el espectador consumidor paso a ser espectador interactivo.

Pasamos de escuchar leyendas sobre el rey Arturo y sus caballeros a leerlas y verlo en el cine donde siempre imaginábamos que nosotros éramos el propio Arturo, ahora gracias a los videojuegos podemos dejar de imaginar y ser Arturo, decidiendo hacia dónde ir y qué hacer con nuestros caballeros. Esto son los videojuegos.

Es la forma de entretenimiento como el anillo único, reúne a todas las demás: tiene una historia que hay que escribir, dibujos con los cuales diseñar lo escrito antes de esculpirlo en 3D o píxel, tiene fotografía con la que realizar los encuadres de que es lo que veremos y como, tiene vídeo donde disfrutaremos de momentos concretos del relato y por último, unos actores increíbles: nosotros, pues somos el que controla al protagonista en la mayoría de sus acciones y decisiones.

De las 2D a la RV

Todas las formas de entretenimiento si te has dado cuenta son planas, el papel y la pantalla son elementos bidimensionales y aunque los videojuegos muestren entornos 3D al final lo vemos en una pantalla 2D que son nuestros monitores, siempre pongo el mismo ejemplo, nuestros monitores son una ventana por la que vemos esos juegos.

La llegada de las gafas de realidad virtual nos han hecho cruzar esa ventana y estar dentro de los videojuegos al poder ver hacia cualquier parte y sobre todo por conseguir la sensación de profundidad y volumen de los objetos como tenemos en nuestra propia realidad. Por mucho que me esfuerce en intentar explicarte como se siente la realidad virtual es imposible, es lo mismo que decirle a un ciego como es ver, puedes estar horas hablando y describiendo el mundo, pero nunca será como ver de verdad.

Todo esto viene porque mi amigo Paco me explicaba que esto de la Realidad Virtual él lo ve que aún está muy verde en los videojuegos, que no hay juegos como los podemos entender ahora mismo sino experiencias y cosas chulas, pero que no duran mucho y que faltan muchos años para que de verdad sean una opción real de entretenimiento de videojuegos, por lo cual en vez de explicarle que no es así hice lo que mejor se puede hacer: mostrárselo.

