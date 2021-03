It Takes Two, nuevo tráiler sobre la narrativa

EA y Hazelight Studios vuelven a presentar un nuevo tráiler que profundiza en la historia del fantástico mundo cooperativo de It Takes two. Al borde del divorcio, un hechizo mágico transforma a Cody y May en las muñecas de su hija Rose, empujándoles a un mundo lleno de imprevisibilidad y momentos entrañables que sólo existe como resultado de su relación fracturada.

Los jugadores se abrirán paso a través de experiencias singularmente metafóricas, como la forma en la que Cody descubre que su invernadero ha sido destruido como consecuencia del abandono de sus pasiones o cómo May lucha contra piezas de ajedrez gigantes que Cody utilizó en el mundo real para construir su castillo de juguete, incluso antes de que ella pudiera darle uso.

It Takes two sumerge a los jugadores en retos y aventuras alegremente disruptivas que obligan a Cody y May a superar sus diferencias mientras trabajan juntos para poder volver con su querida hija. Con un variado elenco de extraños -pero entrañables- personajes que les ayudarán en el camino, unir fuerzas les llevará a un increíble viaje cooperativo que pone a prueba el reto de poder reconciliarse.

Disponible ya para su reserva, It Takes two se lanzará en las tiendas físicas y digitales el 26 de marzo de 2021 para PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Origin y Steam por 40,99 euros.

Todos los jugadores que adquieran el videojuego en PlayStation 4 o Xbox One podrán actualizarlo a su homólogo de nueva generación de forma gratuita en la misma fecha.