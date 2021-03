Consigue un pase de amigo gratuito y la Versión del Conservador para Little Hope

Desde hoy mismo, todos los jugadores que ya tengan The Dark Pictures Anthology: Little Hope obtendrán un pase de amigo gratuito que les permitirá disfrutar con un amigo que no tenga el juego de una partida completa al modo historia compartida.

Además del pase de amigo, la versión del Conservador se pondrá a disposición de todos los jugadores, de tal modo que, tras su partida inicial, podrán disfrutar de una perspectiva diferente con nuevas escenas exclusivas. Además de este contenido para el juego, los usuarios también podrán disfrutar, desde hoy mismo, de la banda sonora del juego en todas las principales plataformas de streaming.

Little Hope es la segunda entrega de The Dark Pictures Anthology, una serie de juegos independientes de terror de corte cinematográfico que ofrecen una nueva y aterradora experiencia en cada entrega. Cada capítulo ofrece una nueva historia, una nueva ambientación y un nuevo plantel de personajes.

El tercer juego, House of Ashes, llegará a finales de este año y sumergirá a los jugadores en la oscuridad que se oculta bajo los montes Zagros. Algo ancestral y de otro mundo se ha despertado... ¡y tiene una nueva presa!