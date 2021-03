Gana una Playstation 5 con el PlayStation Plus Trophy Challenge

Sony anuncia la llegada de PlayStation Plus Trophy Challenge, un reto para la comunidad de PlayStation Plus en el que aquellos jugadores que obtengan un mínimo de 15 trofeos en tres de los juegos PlayStation Plus del mes de marzo para PS4 obtendrán un pack exclusivo de avatares PlayStation y la posibilidad de ganar una PS5.

Los trofeos adquiridos con anterioridad a PlayStation Plus Trophy Challenge no serán válidos para participar y se deberán conseguir durante el tiempo que esté activo el challenge.

Los usuarios podrán participar en el reto PlayStation Plus Trophy Challenge desde hoy hasta el 5 de abril a las 23:59h.

Para participar, los jugadores deberán unirse al desafío iniciando sesión con su cuenta de PlayStation Network en la página web del concurso y obtener al menos 15 trofeos en tres de los juegos PS4 (Final Fantasy VII Remake, Remnant: From the Ashes y Farpoint - VR) de PlayStation Plus de marzo para superar PlayStation Plus Trophy Challenge.

Al conseguirlo, el jugador verá en la esquina superior derecha de PlayStation Plus Trophy Challenge el botón "obtener premio" al que deberá pulsar para obtener un código canjeable en PlayStation Store con un pack exclusivo de avatares PlayStation y participar en el sorteo para ganar una PS5.