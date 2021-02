Playstation 5 por 236€ y Xbox Series X por 143€

Las guerras son terribles, las pandemia horrorosas, los desastres naturales impredecibles... pero si hay algo mucho peor que todo esto es el que se aprovecha de estos terribles acontecimientos: el humano.

Lo que voy a contar ahora no es tan horrible como las guerras, pandemias o tornados y no deja de ser un problema del primer mundo del cual nadie debería de tener en cuenta más allá de la propia protección de nuestro bolsillo, pero he decidido hacerlo para proteger a muchas compañeras, compañeros, amigos, amigas y conocidos que siempre me hacen la misma pregunta desde principios del mes de diciembre de 2019 y que en algunos casos he tenido que advertirles del peligro de: ¿donde compró una Playstation 5?

Mi respuesta es siempre rápida: en la tienda cuando la veas.

Y las explicaciones son sencillas: el mundo esta lleno de estafadores.

Las estafas han existido desde que teníamos pelo por todo el cuerpo y nos colgábamos de ramas, el conseguir algo muy valioso con el mínimo esfuerzo siempre ha existido y existirá, pero por lo menos en la mayoría de veces veíamos la cara del estafador.

Ahora con internet ya no hay caras, hay nombres raros, webs milagrosas y vendedores de reventa y estafadores online. Nunca sabrás quienes son ni dónde están (por lo menos si no interviene la policía y el caso ha de ser de varios millones lo estafado) porque con un simple móvil y conexión a internet ya te pueden hacer el truco.

Revendedores

Playstation 5 es un éxito de ventas, salieron pocas unidades y llegan con cuentagotas, esta escasez trae que un objeto electrónico que se fabrica en una cadena de montaje en China pase de valer los 499€ oficiales a 25.000$ en los primeros días de salida.

Son famosos los casos de grupos que se dedican a comprar en masa un producto muy esperado para después revenderlos a precios desorbitados por la escasez provocada por ellos mismos, además son tan chulos que se jactan de hacerlo y no tienen reparos en compartir las fotos de sus grandes adquisiciones.

Su defensa ante la gente enfurecida que querían su Playstation 5 para jugar son siempre la misma: “Tendrás tu consola con el tiempo”. Esta gente no se ven como estafadores ni ladrones, se ven como buenos comerciantes que saben que valor extra pueden sacarle a la gente ansiosa por tenerlos y lo escudan en “…es la oferta y demanda.”

Pues cómo es la oferta y demanda todo el que quiera una y no la allá podido adquirir de forma normal y piense que esta gente son unos trepas le recomiendo que nunca les compren ninguna y que si conocen a alguien que este apunto de caer lo impidan.

Hay dos motivos muy buenos en este acto: evitar que esta gentuza vuelvan a ver algo de beneficio en el mercado de videojuegos como para volver a hacerlo y que todas esas montañas de consolas que tienen las tengan que vender a precios de segunda mano porque en las tiendas están las que te dan dos años de garantía oficial, cosa que un tío en un parking no te dará.

Timadores

Si el primer grupo ya no nos gusta, el segundo es el peor, porque si del primero si eras tan tonto de pagar demasiado por algo que no lo vale por lo menos sabias que lo comprado lo tenias, pero es que del segundo grupo ya ni lo llegas a oler.

Timar es un verbo que parece algo infantil y gracioso, no suena como peligroso, pero no deja de ser la acción de hacerte creer que te dan algo a cambio de un dinero pero al final no tienes ese algo ni tu dinero. Supongo que había que diferenciarlo de robar pero por el caso es lo mismo.

Aquí está gente se valen de las ansias por adquirir la Playstation 5 o Xbox Series X pero en vez de pedirte 1.000€ te piden solo 236,57€ más 66,53€ de gastos de envío. Pasamos de una consola que vale 499€ a 303,1€ ¡QUÉ CHOLLAZO!

El refranero es uno de los más sabios y en unas frases muy breves siempre tiene la respuesta a muchos misterios de este mundo: ‘Nadie da duros a cuatro pesetas’. Que en la economía actual seria: ‘Nadie da un euro a ochenta céntimos’.

¿Lo he visto en una tienda online de confianza y con mucha seguridad? ¿Cómo me van a timar aquí?

Aquí viene el porque de este artículo con el cual quiero alertar a toda la gente que pueden estar viendo ofertas de Playstation 5 o Xbox Series X a precios de 280€ o 140€ en webs de venta online, no webs particulares que uno puede hacer con su sobrino que sabe de ordenadores, sino grandes webs que se presuponen son fiables tanto para compradores como vendedores y que todos más o menos conocemos ya, siendo algunas americanas y otras asiáticas.

El truco es que se valen de estos sitios que denotan muchos sistemas de compra segura para hacer esto:

- Compras el producto.

- Esperan uno par de días donde se supone que empaquetan tu compran y llaman al transportista para recogerlo.

- Se ponen en contacto contigo por mensajería externa (WhastApp, Messenger, etc) para decirte que ya esta enviado el producto.

- Y que para conseguir el número de seguimiento del paquete entres en este enlace que es de la web de transporte y des a confirmar.

Aquí está el engaño, el enlace que te envían es del sistema del transportista confirmando la recepción del paquete.

CONFIRMADO LA RECEPCIÓN

Para resumirlo rápido, te envían un enlace de un paquete que se abran enviado ellos mismos y que ya les ha llegado a su casa de ladrones para confirmar su recepción el cual usan como justificante ante la tienda online como que el cliente ya tiene el producto y que sus quejas de que no ha recibido el paquete son una burda treta para engañarles a ellos, los pobres vendedores que han venido a este mundo a vender productos por valor comercial de 499€ por justo la mitad.

La paciencia

Está es la mejor virtud que debemos potenciar en momentos como este donde queremos una Playstation 5 u objeto cualquiera el cual vemos donde unos desaprensivos, que se creen comerciantes, se aprovechan de la situación que vivimos tan horrenda para justificarse ante lo que es un robo descarado. Si potenciamos esta virtud y la subimos de nivel al máximo conseguiremos que esta gente disminuyan, no desaparecerán porque si algo tiene el humano es que puede ser su peor enemigo, pero por lo menos les tocaremos donde más les duele, en su bolsillo.