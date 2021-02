Google Stadia comienza su cierre

Si por algo es conocida la empresa americana Google en el mundo empresarial es el de crear proyectos de lo que crean que pueden sacar algo y cerrarlos sin ningún escrúpulo cuando ven que no se consiguen los objetivos en una fecha concreta para ellos.

Seguramente conoces algún servicio o aplicación que usabas la cual por misterios del comercio online Google decidió echar el cierre y dejarte a tí con el ratón al aire. Google+, la competencia a Facebook, Google Talk y Google Duo, la competencia al WhatsApp y Skype, Google Play Music la competencia a iTunes (ahora Apple Music), Picasa, Inbox, Google Buzz, Orkut, Google Reader son un pequeño resumen de la mente fría para cerrar, incluso quisieron entrar en la realidad virtual con Google Daydream.

Por supuesto detrás de todos estos cierres no hay otra cosa que en la mayoría de casos intentos de copias de casos de éxito que ya estaban funcionando, pero como toda copia solo se puede triunfar por un camino: el más barato y mejor, y en la mayoría de casos núnca reunían estos dos factores. Podían ser aceptables, minimalistas como le gusta a está gente, aparecer en todos los medios del mundo, etc, pero si no puedes superar a tu oponente en calidad y servicio a un bajo coste, es el famoso 'más por menos', si no vienes con esta mentalidad ¿a qué vienes ahora?

Puedes visitar está web y descubrir los 166 proyectos de Google que ha cerrado, la gran mayoría muy buenas ideas, revisiones de otros productos de la competencia y algún que otro caso que no te explicas del porque de su entierro, la respuesta te la dan en la web:

https://gcemetery.co/

Stadia, el servicio de videojuegos en la nube

Hace ya un año más o menos Google sorprendió a todos con este servicio el cual era mitad tienda de videojuegos mitad sistema de videojuegos, es decir una consola en la nube. Tu les compras los juegos y puedes jugarlos en tu móvil, tablet, PC, Mac, tostadora, microondas y básicamente en cualquier chisme que soportarse conectarle un mando e internet de banda ancha. Por supuesto también tienen un pack de mando Stadia y el Google Chromecast Ultra por sólo 99€.

Pués hoy han dado un comunicado en el cual cuentan el porque de su estudio interno que se creo para hacer videojuegos exclusivos solo para Stadia:

Focusing on Stadia?s future as a platform, and winding down SG&E : https://t.co/HsZUcGXbtZ ? Stadia (@GoogleStadia) February 1, 2021

"Centrarse en el futuro de Stadia como plataforma y reducir los gastos de gestión y gastos", o lo que viene a ser lo mismo:

"Crear cosas desde cero me he dado cuenta que vale mucho dinero y yo estoy acostumbrado a ganarlo sin hacer casi nada."

Si te parece que estoy siendo sarcástico sólo has de leer su comunicado donde ponen:

"En 2021 centraremos nuestros esfuezos en que desarrolladores y editoras saquen partido a nuestra tecnología. Vemos ésta como una oportunidad para trabajar con terceros en la búsqueda de soluciones basadas en nuestras herramientas y avazanda infraestructura técnica. Creemos que es la mejor vía para hacer de Stadia un negocio sostenible a largo plazo, que contribuya al crecimiento de la industria"

Resumen: "Que otros hagan el esfuerzo y así yo crezca y gane más."

Y como he titulado este artículo, esto es el comienzo al cierre de Stadia, una plataforma que quiere que paguemos 10€ al mes para jugar a videojuegos gratuitos o que tengo que comprarles a ellos a precio de tienda física que sí o sí para después tener que seguir pagando esos 10€ para jugarlos. De chiste.

Como dice Din Djarin, "Este es el camino." al cual yo le pongo "Este es el camino al cierre."