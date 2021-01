Anda Seat presenta dos nuevos modelos de silla gaming

La marca deportiva Anda Seat y Koch Media España SLU se complacen en presentar dos nuevos modelos de sus sillas inspiradas en los eSports, destinadas a aquellos usuarios que pasan muchas horas de juego al frente de sus televisores.

Por un lado, la Anda Seat Fnatic Edition oficial de la citada organización de deportes electrónicos que se comercializará con un precio de vento recomendado de 429,99 € y por otro lado la Anda Seat Pretty in Pink Gaming Chair , una silla con mucho estilo que combina los colores blanco y rosa culminada con una tiara con un pvpr de 319,99 €. Ambos diseños se comercializarán el 29 de enero de 2021.

Con reposabrazos ajustables, cojines destinados a las zonas lumbares y cervicales, con ruedas de grandes dimensiones las Anda Seat se presentan como un accesorio imprescindible, además cuentan con una certificación oficial exclusiva de que han sido elaboradas con materiales de fabricación saludables para el ser humano.

Anda Seat Pretty in Pink Gaming Chair

¿No encuentras la silla adecuada para mostrar tu personalidad? ¿Qué tal un diseño de ensueño? ¡Anda Seat Pretty In Pink Gaming Chair es tu silla! La hermosa tiara con color blanco y rosa ilumina tu habitación. También viene con una almohada para el cuello y un soporte lumbar por no hablar de los reposabrazos 3D altamente ajustables y la base de la silla de alta calidad para garantizar la comodidad y seguridad.

· Reposabrazos ajustable 3D

· 100% estructura de acero

· Cojín cervical

· Cojín lumbar

· Ruedas de 60mm

· Base negra de aluminio de gran calidad

· Pvpr de 319,99 €.

Andaseat Fnatic Edition Gaming Chair

Fnatic Edition te ofrecerá un apoyo fundamental para tu columna vertebral durante las largas sesiones de juego La silla te proporcionará un buen apoyo para la espalda y te ayudará a mantener tu postura, incluso cuando estés sentado en un escritorio durante horas trabajando o jugando.

Los cojines dobles se pueden ajustar para apoyar la columna lumbar y cervical simultáneamente para que puedas volver a sentarte en esta silla con facilidad. El respaldo es completamente independiente y ajustable, lo que también reduce la tensión en el cuello y la espalda. El reposabrazos personalizable 4D permite una amplia variedad en términos de ajustes de ancho y altura para apoyar mejor tus muñecas y brazos.

Fnatic es una organización profesional de eSports fundada el 23 de julio de 2004 y tiene jugadores en diversas partes del mundo, compitiendo en videojuegos como Counter Strike Global Offensive Dota 2 Heroes of the Storm, y League of Legends.

· Reposabrazos ajustable 4D

· 100% estructura de acero

· Cojín cervical

· Cojín lumbar

· Ruedas de 65mm

· Base negra de metal de gran calidad

· Pvpr de 429,99 €