Chuty lanza “RADIANTE”, un tema para VALORANT

Uno de los freestylers más relevantes del panorama internacional, el madrileño Sergio Castro Gisbert, Chuty, lanza "RADIANTE", un tema para el shooter estratégico en primera persona de Riot Games. VALORANT celebra con este himno la salida de su Episodio 2, que viene con un nuevo agente, el maestro del engaño Yoru y un nuevo Battle Pass.

"Como amante de los videojuegos, éste ha sido un proyecto que he disfrutado muchísimo – asegura Chuty – Con la ayuda importantísima de Black, compañero en el club Heretics, he profundizado en el universo en torno a VALORANT, que es mucho más profundo de lo que conocía: el lore de juego y la infinidad de detalles (agentes, armas, mapas) que le dan su personalidad. En este tema he querido reflejar no solo su adrenalina, sino también la concentración que requiere una partida. VALORANT no deja de ser un shooter táctico: por eso el himno parte de la calma, y se va elaborando, en un crescendo, hasta la explosión final. Me encantó meterme en situación para realizar el videoclip, donde hemos incluido muchos guiños, que espero gusten y emocionen a la comunidad de VALORANT y a quienes siguen la escena del rap y el hiphop".

Chuty, rapero desde los 14 años, adquirió notoriedad mundial en 2013 con Red Bull Batalla de Gallos (por su victoria tanto en la regional en Madrid como en la Nacional de Sevilla, así como su paso a semifinales en la internacional celebrada en Argentina). El vallecano, a sus 27 años, es seguramente el freestyler más conocido y premiado, tanto en el panorama nacional (donde acumula premios tan importantes como el bicampeonato nacional de Redbull Batalla de Gallos y tres ligas en la Freestyle Masters Series, FMS) como en el internacional (con siete campeonatos mundiales que incluyen una BDM y tres God Levels).

En 2016, fundó el grupo Freenetiks junto a Invert, Skone y DJ Hazhe, un año más tarde obtuvo el primer anillo de FMS con un nivel arrollador siendo invicto. Hoy, Chuty es uno de los talentos indiscutibles del freestyle hispanohablante, reconocido por su dominio del doble tempo y por la mordacidad, profundidad e ingenio en sus rimas. Ha publicado dos canciones, Bitcoin y Coge tu copa.

No es la primera vez que VALORANT se aproxima al mundo de la música underground ya que el pasado noviembre, el título de Riot Games anunció en sus redes sociales, con un emotivo vídeo, su colaboración con Urban Roosters: un acuerdo por el que se convertía en patrocinador de la Freestyle Master Series (FMS) y que se irá concretando en diversas activaciones como el lanzamiento de un concurso (este diciembre) en busca de los mejores temas de rap y hip hop en español, vinculados a la imaginería, mapas y agentes de VALORANT.

"VALORANT y el mundo de las batallas de rap son dos universos con mucho en común: ambos se basan en duelos explosivos donde has de ser creativo y preciso para batir a tu oponente -explica Alberto Delgado, Senior Brand Manager de VALORANT para Iberia e Italia- La competición y el uso de las skills está en el ADN de estas dos disciplinas.

Desde Riot siempre hemos creído en la fuerza de la música para contar historias y acercarnos a la comunidad, y queríamos crear un himno de VALORANT para nuestros jugadores, celebrando el arranque del Episodio 2. Nadie mejor que Chuty para ello, puesto que representa el espíritu competitivo de las batallas de rap a la perfección, tiene un talento musical innegable y es muy aficionado a los videojuegos".