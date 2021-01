505 Games adquiere Infinity Plus Two

La editorial 505 Games continúa ampliando su porfolio en el mercado Free-to-Play (F2P) con la adquisición de Infinity Plus Two, el estudio de desarrollo de videojuegos australiano de la aclamada serie "Puzzle Quest" y el RPG exitoso Free to Play "Gems of War". La adquisición consolida el compromiso de 505 Games de fortalecer su posición en el sector F2P y continuar su enfoque con una estrategia multiplataforma.



Steve Fawkner, renombrado diseñador de juegos, fundó Infinity Plus Two con sede en Melbourne, Australia; el estudio de desarrollo se especializa en la creación de propiedades intelectuales originales, juegos de género fantástico con puzles y estrategia. El equipo ha producido más de 30 juegos, incluyendo la serie Puzzle Quest que define su propio género con más de $200 millones en ingresos y más de 32 millones de usuarios estimados en todo el mundo. Fawkner continuará liderando el estudio, pasando a formar parte del equipo directivo dentro de 505 Games.

"IP2 es un estudio que ha probado su gran éxito a lo largo de los años. Su visión creativa y su amplia experiencia serán una gran incorporación a 505 Games", dijo Clive Robert, director de Free-to-Play de 505 Games. "El mercado F2P ha experimentado un gran crecimiento y aumento de popularidad a lo largo de los años y siempre ha sido clave en la estrategia de crecimiento de la compañía. Como uno de los principales editores externos de juegos F2P a través de múltiples plataformas, esta última adquisición consolida nuestra inversión de desarrollo interno y crea nuestra biblioteca de IP en propiedad."



505 Games ya había colaborado con Infinity Plus Two antes de su adquisición, en la publicación del puzle F2P RPG Gems of War. El juego seguirá operativo con nuevas actualizaciones importantes en el calendario junto con otros proyectos de alto nivel.

"Después de trabajar juntos en estrecha colaboración en Gems of War durante los últimos 7 años, estamos emocionados de formar parte oficialmente de la familia 505 Games", dijo Steve Fawkner, CEO y líder creativo de Infinity Plus Two. "No sólo compartimos los mismos valores personales y profesionales, sino que también trabajamos muy bien juntos. Estamos deseando construir sobre esa base los proyectos en los que estamos trabajando y todos los nuevos proyectos no anunciados que ya están en marcha".



Infinity Plus Two será el tercer estudio que se unirá a la red de desarrollo interno de 505 Games, que también incluye DR Studios ubicado en el Reino Unido y Kunos Simulazioni en Italia. La cartera 505 Games F2P incluye varios proyectos actualmente en desarrollo, aprovechando la experiencia de cada estudio en géneros y múltiples plataformas.