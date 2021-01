RTX, DLSS y Reflex, los próximos juegos que lo incluirán

NVIDIA ha anunciado durante su evento virtual de CES 2021 los próximos juegos que incluirán DLSS, trazado de rayos y Reflex. Hasta el momento, 36 juegos ya soportan RTX, incluyendo el Battle Royale nº1, el RPG nº1, el MMO nº1 y el juego mejor vendido de todos los tiempos. Con el nuevo anuncio, la lista de títulos compatibles se expande.

La tecnología DLSS ha demostrado ser esencial para los juegos de la próxima generación, permitiendo aumentar de manera considerable las tasa de cuadros por segundo y la resolución de salida, así como la configuración gráfica. Entre los nuevos juegos que incluirán DLSS, se encuentran:

· Call of Duty: Warzone — Activision

· Outriders — Square Enix / People Can Fly

· Iron Conflict — Angela Game / Imperium Interactive Entertainment

· Edge of Eternity — Midgar Studio

Además de los títulos citados, también habrá juegos que incluirán tanto DLSS como trazado de rayos, como:

· Five Nights at Freddy’s: Security Breach — Steel Wool Studios

· The Medium — Bloober Team

· F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch — TiGames / Bilibili

NVIDIA Reflex es la nueva suite de tecnologías que trabaja con el monitor, la tarjeta gráfica y el hardware del ordenador para medir y reducir la latencia del sistema. Desde su lanzamiento en septiembre, una docena de juegos ya la ha incorporado. Entre los nuevos títulos que le darán soporte, se encuentran:

· Overwatch — Blizzard Entertainment

· Tom Clancy’s Rainbow Six Siege — Ubisoft

Con la incorporación de estos dos nuevos juegos, 7 de los 10 juegos competitivos más populares ya soportan Reflex. NVIDIA Reflex Latency Analyzer permite a los jugadores de esports medir al detalle la latencia del sistema. Desde su lanzamiento en septiembre 9 monitores para esports han integrado el Reflex Latency Analyzer y 8 socios harán sus productos compatibles con esta tecnología.

El ecosistema de NVIDIA Reflex Latency Analyzer sigue creciendo con el anuncio de 5 nuevos monitores G-SYNC y 7 nuevos ratones durante el evento GAME ON.

Además, NVIDIA ha lanzado un nuevo mapa para Fortnite llamado RTX Morbid Madhaus y ha anunciado un nuevo concurso llamado “Minecraft with RTX for Windows 10 Build Challenge”.