Rebajas de Enero de PlayStation Plus y Now

Sony anuncia la llegada de ofertas en las suscripciones anuales de los servicios PlayStation Now y PlayStation Plus (solo disponible para no miembros) en las Rebajas de Enero de PlayStation Store, donde los jugadores podrán adquirir 15 meses de suscripción por el precio de la suscripción de 12 meses (59,99€) de ambos servicios hasta el 19 de enero.

PlayStation Now ofrece al jugador la posibilidad de jugar de forma ilimitada a una biblioteca que se renueva mensualmente y que está compuesta por más de 700 títulos de PS2 , PS3 y PS4 entre los que se incluyen éxitos súper ventas, exclusivos de PlayStation , aventuras para toda la familia y juegos independientes que se pueden jugar tanto en PlayStation 4 y PlayStation 5 como desde un PC con un DualShock 4. Todos los jugadores de PlayStation 4 y PlayStation 5 podrán adquirir desde hoy y hasta el 19 de enero 15 meses de suscripción de PlayStation Now por el precio de la suscripción de 12 meses (59,99€).

PlayStation Plus ofrece a los no miembros la oportunidad de suscribirse ahora para estar conectado con amigos o con otros jugadores del mundo y que puedan sacar el máximo partido a los videojuegos, juegos nuevos mensualmente para descargar sin coste adicional, descuentos exclusivos en una amplia variedad de contenidos en PlayStation Store que el usuario podrá identificar con el logo de PlayStation Plus, contenidos gratuitos descargables para juegos como Fortnite, Call Of Duty Warzone, GTA V Online, Red Dead Redemption 2 o Apex Legends, un programa de recompensas en PlayStation Plus Rewards y La Colección PlayStation Plus para los usuarios de PlayStation Plus de PS5 donde podrán jugar a 20 títulos de PS4 que definieron su generación, como por ejemplo Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5 y muchos más. Los jugadores de PlayStation 4 y PlayStation 5 que no estén suscritos al servicio podrán adquirir desde hoy y hasta el 19 de enero 15 meses de suscripción de PlayStation Plus por el precio de la suscripción de 12 meses (59,99€).