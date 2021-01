Lanzamiento para PlayStation 4 de The King of Fighters XIV Ultimate Edition

SNK CORPORATION lanza hoy THE KING OF FIGHTERS XIV ULTIMATE EDITION en su edición digital para PlayStation 4, a un precio de 39,99 €.

Lanzado en 2016, THE KING OF FIGHTERS XIV modernizó la franquicia de este juego de luchas por equipos 3 vs 3 con gráficos 3D, nuevos modos de juego y un montón de características online. La ULTIMATE EDITION incluye el juego base, los 8 DLCs de personajes, 10 DLCs con trajes y 10 temas creados específicamente para el menú de tu PlayStation 4.

Con un elenco de 58 personajes, esta es la versión más completa de THE KING OF FIGHTERS XIV hasta la fecha y la mejor forma de prepararse para el lanzamiento, este mismo año, de THE KING OF FIGHTERS XV.

CONTENIDO INCLUÍDO CON LA ULTIMATE EDITION:

■ JUEGO BASE

■ 8 DLCs CON LOS PERSONAJES: ROCK HOWARD, VANESSA, RYUJI YAMAZAKI, WHIP, HEIDERN, BLUE MARY, OSWALD y NAJD

■ 10 DLC CON TRAJES: CLASSIC KYO, NIGHTMARE GEESE, CLASSIC IORI, ATHENA ASAMIYA KOF '98, SHUN’EI KUNG-FU SUIT, NAKORURU KAMUIKOTAN GIRLS' SCHOOL UNIFORM, KULA SUNDRESS, ANGEL DIABLA, MEITENKUN PAJAMAS y SYLVIE LITTLE RED RIDING HOOD

■ 10 TEMAS ESPECIALES PARA PLAYSTATION 4