Xbox Game Pass para 3 meses por 1 euro

Xbox ha anunciado hoy los juegos que llegarán muy pronto a Xbox Game Pass en consola, PC y Android, así como una oferta especial para estas Navidades: 3 meses de Xbox Game Pass Ultimate por tan solo 1 €.

Esta promoción estará disponible para nuevos suscriptores del 3 de diciembre de 2020 al 25 de enero de 2021.

A continuación, la lista de juegos que están a punto de llegar a Xbox Game Pass:

· Control – 3 de diciembre: consola, Android

· Doom Eternal – 3 de diciembre: PC

· Haven – 3 de diciembre: consola, PC

· Rage 2 – 3 de diciembre: Android

· Slime Rancher – 3 de diciembre: consola, Android

· Va-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action – 3 de diciembre: PC

· Yes, Your Grace – 3 de diciembre: consola, PC, Android

· Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition – 4 de diciembre: consola, PC

· Call of the Sea – 8 de diciembre: consola, PC, Android

· Monster Sanctuary – 8 de diciembre: consola, Android

· Starbound – 8 de diciembre: PC

· Unto The End – 9 de diciembre: consola, PC

· Assetto Corsa – 10 de diciembre: consola, Android

· Gang Beasts – 10 de diciembre: consola, Android

· GreedFall – 10 de diciembre: consola, PC, Android

· Superhot: Mind Control Delete – 10 de diciembre: consola, Android

· Yooka-Laylee and the Impossible Lair – 10 de diciembre: consola, PC, Android

Y a partir del 3 de diciembre, los siguientes títulos recibirán controles táctiles a través del juego en la nube (beta):

· Bloodstained: Ritual of the Night

· Golf With Your Friends

· Hyperdot

· Ikenfell

· Indivisible

· ScourgeBringer

· The Touryst

· Vambrace Cold Soul

Esto puede ser un buen momento para probar las posibilidades del Game Pass Ultimate.