Viaja a una galaxia muy, muy lejana con Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge

Si alguna vez has querido viajar a una galaxia muy, muy lejana y vivir una aventura western en el espacio, la aventura de Realidad Virtual de ILMxLAB Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge, disponible a partir de hoy, es perfecta para ti.

Viaja hoy al remoto planeta de de Batuu y más hallá de los confines del Puesto de Avanzada Black Spire. Ponte en la piel de un droide reparado que deberá luchar a través de Batuu tras escapar a través de una capsula de emergencia cuando unos piratas abordan su nave.

Pero esa no es la única historia, ILMxLAB pretende expandir Tales from the Galaxy’s Edge, Empezando con Temple of Darkness, una aventura canónica basada en la Era de la Alta República, que sucedió cientos de años antes que la historia narrada en La Amenaza Fantasma.