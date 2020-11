Jurassic World Evolution ya en Nintendo Switch

En Jurassic World Evolution: Complete Edition, los jugadores construirán épicos parques jurásicos en el archipiélago de Las Cinco Muertes (The Five Deaths), un conjunto de cinco islas con unas condiciones meteorológicas dificilísimas y terrenos que se han ganado la mala fama con creces. Los jugadores comenzarán enviando grupos de arqueólogos para buscar fósiles antiguos. Después, sus mejores científicos utilizarán sus grandes conocimientos en bioingeniería para extraer el ADN de las muestras y devolver así la vida a estos animales que llevan milenios extintos.

Con la incorporación de todos los DLC publicados hasta la fecha, Jurassic World Evolution: Complete Edition permitirá a los jugadores sumergirse en sus tres grandes expansiones narrativas. Con Jurassic World Evolution: The Secrets of Dr. Wu, descubrirán nuevas especies como el audaz Ankylodocus y el Spinoraptor; podrán revivir los fatídicos eventos acontecidos en la película Jurassic World: Fallen Kingdom con Jurassic World Evolution: Claire’s Sanctuary; y reconstruirán el parque jurásico original, donde empezó todo, con Jurassic World Evolution: Return to Jurassic Park con sus tres protagonistas, los doctores Alan Grant, Ellie Sattler, y Ian Malcolm.

Para dar más autenticidad a Jurassic World Evolution: Complete Edition y a la llegada de estos icónicos personajes, Frontier ha contado con las voces de los actores originales de las películas: Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, BD Wong, y Bryce Dallas Howard han vuelto a ponerse en la piel de sus conocidos personajes, que tantos éxitos consiguieron para Universal Pictures y Amblin Entertainment. Los actores nos irán narrando los eventos con su magia y su carisma. Los jugadores sentirán realmente que están dentro del juego mientras siguen los pasos de los doctores y ayudan a que la vida encuentre su camino.

Además, se ha añadido el modo reto, con el cual los jugadores podrán ajustar el nivel de dificultad de sus partidas. También podrán disfrutar del modo sandbox donde los fans podrán experimentar la satisfacción de crear y gestionar su propio parque jurásico desde cero, pero sin tener que preocuparse por el dinero. Y, por supuesto, podrán aprovecharse de los cuatro Dinosaur Packs lanzados hasta el momento y de la Raptor Squad Skin Collection, que añadirán nuevas skins y dinosaurios a los parques.

Todo esto, junto a unos gráficos asombrosos y bien optimizados con el sello de Frontier, ya se encuentra disponible, en Nintendo Switch con Jurassic World Evolution: Complete Edition por 54,99 €. Disponible solamente en la Nintendo eShop.