The Last Blade: Beyond the Destiny por 7.99 €

Este clásico de la colección NEOGEO Pocket Color Selection cuenta con varios modos de juego: historia, supervivencia y entrenamiento. Además, el clásico de la NEOGEO Pocket Color incluye dos mini-juegos desbloqueables y batallas versus para jugar con tus amigos.

Los luchadores de The Last Blade: Beyond the Destiny se incluirán pronto en el tercer pase de temporada de Samurai Shodown

SNK también ha anunciado que uno de los guerreros de The Last Blade llegará al galardonado juego de lucha Samurai Shodown, y lo hará como un luchador en el futuro Pase de Temporada 3 en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Stadia y en la Epic Games Store.

SNK anuncia también el lanzamiento de su serie de web-comics con 24 episodios

Por último, y no por ello menos importante, SNK ha anunciado que ya están disponibles los primeros tres episodios del nuevo web-cómic de The Last Bade, cortesía de la plataforma americana y distribuidor Tapas Media. La serie tendrá dos temporadas de 12 episodios y se irán añadiendo nuevos capítulos semanalmente.

Hasta el capítulo 6, el web-cómic de The Last Blade se podrá leer totalmente gratis. Podéis encontrar más información sobre Tapas Media, aquí: https://tapas.io/