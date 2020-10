Nuevos detalles de PlayStation Plus Collection + juegos del mes de noviembre

Sony anuncia nuevos detalles acerca de PlayStation Plus Collection y los títulos que podrán disfrutar sin coste adicional los suscriptores de PlayStation Plus en el mes de noviembre: Bugsnax para PS5, La Tierra Media: Sombras de Guerra y Hollow Knight: Edición Corazón Vacío para PS4.

Además, como título extra del mes, los suscriptores de PlayStation Plus podrán descargar MelbitsWorld, un divertido título de puzles 3D colaborativo de inspiración arcade y estética kawaii en el cual no se controla a los personajes, sino el escenario, y que desafiará y encantará a toda la familia y los amigos por partes iguales sorprendiendo en cada nivel con nuevos retos.

Ha sido desarrollado por el estudio español Melbot Studios, el cual se alzó como ganador de la IV Edición de los Premios PlayStation y que ha contado con el apoyo de Sony Interactive Entertainment España a través del programa PlayStation Talents Games Camp.

El servicio de suscripción PlayStation Plus además de ofrecer a los suscriptores contenidos gratuitos adicionales cada mes, ofrece la mejor forma de estar conectado con amigos o con otros jugadores del mundo para que el jugador encuentre un rival a su medida y pueda sacar el máximo partido a los videojuegos, acceso anticipado a demos de juegos, contenidos gratuitos descargables para juegos como Fortnite, Call Of Duty Warzone, GTA V Online, Red Dead Redemption 2 o Apex Legends, un programa de recompensas en PlayStation Plus Rewards, así como descuentos exclusivos en una amplia variedad de contenidos en PlayStation Store que el usuario podrá identificar con el logo de PS Plus.

Los miembros de PlayStation Plus España podrán disfrutar desde el 19 de noviembre de nuevas ventajas en la consola PS5: PlayStation Plus Collection. Los usuarios de PS5 con suscripción al servicio PlayStation Plus podrán descargar y jugar a una biblioteca de juegos de PS4 que definieron su generación, como por ejemplo Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5 y muchos más.

Estos son los títulos que estarán disponibles en PlayStation Plus Collection:

Worldwide Studios:

· Bloodborne

· Days Gone

· Detroit: Become Human

· God of War

· Infamous Second Son

· Ratchet and Clank

· The Last Guardian

· The Last of Us Remastered

· Until Dawn

· Uncharted 4: El desenlace del ladrón

De desarrolladores y editores terceros:

· Batman: Arkham Knight

· Battlefield 1

· Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

· Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

· Fallout 4

· Final Fantasy XV Royal Edition

· Monster Hunter: World

· Mortal Kombat X

· Persona 5

· Resident Evil 7 biohazard

PlayStation Plus Collection será una ventaja adicional a las demás ventajas ya existentes para PS4 que los miembros de PlayStation Plus reciben por un precio de suscripción único, sin requerir una cuota de suscripción adicional. Una vez que el usuario descargue un juego de PlayStation Plus Collection, podrá conservar los juegos durante todo el tiempo que sea miembro activo del servicio PlayStation Plus. Los juegos de PS4 descargados de PlayStation Plus Collection y jugados en la consola PS5 tendrán ventajas como como una velocidad de carga más rápida y unas frecuencias de refresco mejoradas o más estables gracias a Game Boost de PS5.

Juegos del mes

Bugsnax

Bugsnax embarca al jugador en una extravagante aventura en la Isla Snaktooth, hogar de las legendarias criaturas mitad insecto y mitad comida que responden al nombre de Bugsnax. El jugador encarnará a un periodista que tras ser invitado a la isla por la intrépida exploradora Elizabert Megafig, deberá descubrir porqué su anfitriona ha desaparecido, el campamento está en ruinas y sus seguidores se han dispersado por toda isla, estando solos y... ¡hambrientos!

En esta aventura el jugador tendrá que descubrir, cazar y capturar las 100 especies diferentes de Bugsnax usando una gran variedad de artilugios y cebos, explorar los diversos biomas de la Isla Snaktooth para rastrear y reunir a los habitantes de Snaxburg, seguir todas las pistas para conocer más acerca de la banda de bichos raros de Lizbert y los misterios de la Isla Snaktooth y atiborrar a los habitantes con Bugsnax para personalizarlos con un sinfín de nuevos aspectos.

La Tierra Media: Sombras de Guerra

La Tierra Media: Sombras de Guerra es un videojuego singleplayer de acción – RPG ambientado en el universo de ficción de J.R.R. Tolkien. En este título el jugador continuará la historia de Sombras de Mordor con Talion y Celebrimbor y deberá forjar su ejército, conquistar fortalezas y dominar Mordor desde dentro para enfrentarse al increíble poder del Señor Oscuro Sauron y sus Espectros del Anillo.

Este título cuenta con el galardonado sistema para IA, Némesis, caracterizado por hacer recordar a los enemigos lo realizado en batallas anteriores creando historias personales únicas con cada enemigo y seguidor, llevándolo al siguiente nivel aumentando las clases de orcos y haciendo que estas aprendan de varias maneras, además de enfrentarse a Talion.



Hollow Knight: Edición Corazón Vacío

Hollow Knight es un juego singleplayer de acción metroidvania con un estilo clásico 2D, hecha fotograma a fotograma utilizando la tecnología más moderna. En esta galardonada aventura de acción de insectos y héroes en el escenario principal de Hollownest, el jugador deberá explorar cavernas serpenteantes, antiguas ciudades y páramos mortales, luchar contra más de 150 enemigos y 40 jefes, evolucionar con habilidades nuevas y poderosas, equipar amuletos con poderes y habilidades extrañas, establecer nuevas amistades con extraños insectos y descubrir una antigua historia y resolver los misterios de este reino.

Esta edición incluye la original y galardonada aventura de acción con 4 packs de contenido disponibles de lanzamiento, que expanden el juego y una banda sonora épica con más de 40 pistas musicales.

Los suscriptores contarán con un juego de la iniciativa de apoyo al videojuego local, PlayStation Talents, en esta ocasión, MelbitsWorld:

MelbitsWorld es un juego cooperativo de plataformas de hasta cuatro jugadores en el que los usuarios deberán recoger y guiar a los pequeños Melbits (criaturas de distintos colores y formas que viven en Internet) a través de trampas, plataformas y obstáculos para escapar de las temidas amenazas, en escenarios llenos de magia, color y desafíos para toda la familia. El juego pertenece a la gama de títulos sociales PlayLink, que utilizan los smartphones y las tabletas conectados a PlayStation 4 (PS4) a modo de mandos. Para jugarlo, solo es necesario descargarse la app gratuita de MelbitsWorld desde las tiendas online de cualquier dispositivo móvil iOS o Android.

El videojuego ha sido desarrollado por el estudio español Melbot Studios, ganadores de la IV edición de los Premios PlayStation , que ha contado con el apoyo de Sony Interactive Entertainment España a través del programa PlayStation Talents Games Camp y actualmente Melbot Studios sigue ampliando el universo Melbits a través de nuevas propuestas.