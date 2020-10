Comienza la búsqueda del Dragón en Yakuza Like a Dragon

SEGA ha lanzado un nuevo tráiler, “Comienza la Búsqueda del Dragón” para su RPG único Yakuza: Like a Dragon. En el tráiler, el pendenciero callejero de Yakuza, Ichiban Kasuga, describe su heroico viaje a través de una asombrosa variedad de minijuegos en un verdadero parque del inframundo.

Yokohama ofrece una gran variedad de divertidas e hilarantes distracciones, entre las que se incluyen carreras de karts, jaulas de bateo, máquinas recreativas de SEGA, pruebas de la escuela de formación profesional de alto octanaje y la posibilidad de hacer crecer tu propia compañía. Ichiban y su harapiento equipo de amigos tienen un sinfín de actividades divertidas en las que participar mientras intentan devolver justicia a las calles de Yokohama.

Pero eso no es todo, el final de “Comienza la Búsqueda del Dragón” cuenta con una sorpresa especial. Por primera vez en la historia de la saga, Yakuza: Like a Dragon presenta interpretaciones en inglés de las canciones de karaoke más apreciadas por los fans de anteriores entregas de la serie, así como varias canciones nuevas.

La lista completa de canciones de karaoke en inglés es la siguiente:

Baka Mitai (I’ve Been a Fool)

Hell Stew

Like a Butterfly

Machine Gun Kiss

Spring Breeze

Una experiencia como ninguna otra, Yakuza: Like a Dragon trae un dinámico juego de rol a las calles de Yokohama, en Japón, con una aventura épica que combina las intensas peleas, el aplastante dramatismo y la exagerada hilaridad por la que es conocida la serie. El juego cuenta también con un dinámico elenco de actores de doblaje, entre los que se incluyen George Takei, Kaiji Tang, Andrew Morgado, Greg Chun y Elizabeth Maxwell.

Yakuza: Like a Dragon se lanzará en Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation 4, Windows 10 y en Steam el 10 de noviembre de 2020. Las versiones para Xbox Series X | S v soportarán la opción Smart Delivery para los usuarios de Xbox One del juego, y todos los usuarios de PlayStation 4 recibirán una actualización gratuita a PlayStation 5 tanto en formato físico y digital, a partir de su lanzamiento el 2 de marzo de 2021.