'Demon’s Souls', 'Destruction AllStars' y 'Sackboy: Una aventura a lo grande' ya están disponibles para reserva

PS5 llegarán a España el día 19 de noviembre, junto a ella los primeros videojuegos exclusivos para esta consola que ya mismo se pueden reservar: Demon's Souls, Destruction AllStars y Sackboy: Una aventura a lo grande.

También están disponibles otros juegos third party como Godfall (título exclusivo de lanzamiento para PlayStation 5), NBA2k21, Call of Duty Black Ops: Cold War, Far Cry 6, Hitman 3, Assassin's Creed Valhalla, Immortals Fenyx Rising, World Rally Championship 9 y Watch Dogs: Legion.

Destruction AllStars

Videojuego desarrollado por el estudio británico Lucid Games, permitirá a todos los jugadores tomar el control de uno de los 16 AllStars y ponerse al volante para abrirse paso a choques y lograr la victoria

Con la reserva de la Edición Digital Deluxe de Destruction AllStars los jugadores podrán conseguir diferentes beneficios como: 1 aspecto legendario de personaje para Lupita (Aspecto Cuervo), 1 aspecto de vehículo y 1 gesto de baile para Lupita; 4 títulos, 5 avatares y 10 000 monedas AllStar.

Las reservas de Destruction AllStars ya están disponibles a través de la página web oficial de PlayStation España en dos ediciones distintas y PEGI 12: la Edición Estándar a un precio recomendado de 79,99€ y la Edición Digital Deluxe a un precio de 89,99€.

Sack retorna en Sackboy: Una aventura a lo grande

El objetivo de Sackboy: Una aventura a lo grande es brindar a los jugadores una alucinante aventura cooperativa en 3D a través de variados mundos que explora Sack, el icónico protagonista del título, con variadas mecánicas y un caótico y disparatado multijugador cooperativo. Cada nivel de Sackboy: Una aventura a lo grande tiene personalidad propia y deparará a todos los jugadores sorpresas constantes.

Con la reserva de la Edición Digital Deluxe -disponible en PlayStation 4 y PlayStation 5- los jugadores también recibirán: el libro de arte digital; la banda sonora digital del juego; 4 trajes basados en personajes estrella de PlayStation como Jin (Ghost of Tsushima), Sam Porter Bridges (Death Stranding), Connor (Detroit Become Human) y Deacon St. John (Days Gone); 4 gestos de Sackboy inspirados en las citadas estrellas de PlayStation® y 20 avatares de Sackboy con los distintos trajes del juego.

La Edición Especial, solo disponible para PlayStation 4, contará con todo el contenido de la Edición Digital Deluxe pero añadirá una copia física del libro de arte y un adorable muñeco de Sackboy.

Sackboy: Una aventura a lo grande a través de la página web oficial de PlayStation España con PEGI 7 en dos versiones distintas: la Edición Digital Deluxe a un precio de 89,99€ y la Edición Estándar a un precio recomendado de 69,99€.

La niebla del reino de Boletaria atrapará a los jugadores en Demon's Souls

Demon's Souls hará que todos los jugadores se sientan transportados a la Boletaria que ya conocen, aquella que ha ido desarrollándose y formándose en el imaginario colectivo durante más de una década y que cuenta una historia en cada sala, esquina y corredor. Las batallas de Demon's Souls, además, cobran vida con gran fidelidad, por lo que la historia tendrá más matices y, gracias a la potencia de la retroalimentación háptica, los jugadores sentirán cada ataque de los enemigos y hasta las victorias más pequeñas serán aún más dulces.

Con la reserva de cualquier edición de Demon's Souls desde la PlayStation Store los jugadores recibirán la Guadaña de Segador, un arma que fue empuñada por hechiceros que comandaban los espíritus de los muertos.

Por su parte, la Edición Digital Deluxe incluirá el juego completo y contenido in-game digital adicional para preparar a los jugadores a un desafío extremo incluyendo: la banda sonora original; Alma de héroe legendaria; Alma guerrera de renombre; Alma de guerrera histórica; Armadura de caballero de ojos rojos; Armadura de realeza boletaría; Hoja ritual; Escudo hoplita; Anillo de longevidad; Granos de conservación; Granos fosforescentes; Granos Bearbug; Fragmento de piedra dura grande y Fragmento de piedra de luz de luna.

Demon's Souls ya puede ser reservado a través de la página web oficial de PlayStation España con PEGI 18 y en dos ediciones distintas: la Edición Digital Deluxe a un precio de 99,99€ y la Edición Estándar a un precio recomendado de 79,99€.