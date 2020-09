La tecnología Reflex, que ayuda a reducir la latencia del sistema, llega a Call of Duty, Valorant y Fortnite

NVIDIA ha anunciado el lanzamiento de sus nuevos controladores Game Ready para tarjetas gráficas GeForce. Con la nueva actualización, los usuarios de Call of Duty: Modern Warfare y Call of Duty: Warzone podrán beneficiarse de la tecnología Reflex. Los controladores también llegan optimizados para ofrecer el mejor rendimiento en Star Wars: Squadrons, y además permiten activar el modo DLSS 8K Ultra Performance en Control y Death Stranding.

Call of Duty: Modern Warfare y Call of Duty: Warzone son los primeros títulos junto con Valorant y Fortnite en recibir NVIDIA Reflex. NVIDIA Reflex presenta una suite revolucionaria de tecnologías que, aplicadas a la tarjeta gráfica, a un monitor con G-SYNC y a los juegos, permite medir y reducir la latencia del sistema en títulos competitivos. Otros juegos destacados ya han anunciado su compatibilidad con NVIDIA Reflex, entre los que figuran Apex Legends, Call of Duty: Black Ops Cold War, Cuisine Royale, Destiny 2, Enlisted, Kovaak 2.0 y Mordhau.

El último parche para Control y Death Stranding añade el modo DLSS 8K Ultra Performance a estos populares títulos

Este nuevo modo emplea una nueva inteligencia artificial entrenada con un modelo de súper resolución creada a propósito para el 8K, que ofrece una calidad de imagen comparable a la resolución nativa mientras renderiza tan solo 1/9 de los píxeles. En los títulos compatibles, los usuarios ahora dispondrán de hasta 4 modos DLSS -Calidad, Equilibrio, Rendimiento y Ultra Rendimiento- ampliando la libertad de elección de los jugadores y ofreciendo mayores aumentos de rendimiento.

Entre los juegos que han anunciado soporte para el DLSS 8K Ultra Performance Mode se incluyen: Boundary, Bright Memory: Infinite, Justice, la beta de Minecraft con RTX para Windows 10, Ready or Not, Scavengers, Watch Dogs: Legion y Wolfenstein: Youngblood.

Los Game Ready Drivers suelen lanzarse el día de lanzamiento -o incluso antes- de la mayoría de los juegos más esperados, y están preparados para ofrecer el mejor rendimiento. Todos los controladores Game Ready de NVIDIA tienen el certificado de calidad WHQL otorgado por Microsoft.