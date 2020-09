Luna, el servicio de juegos en la nube de Amazon

Amazon ha liberado lo que hace meses se venia rumoreando, su servicio de juego en la nube, se llama: LUNA.

¿Y qué es el juego en la nube?

Para que lo entiendas rápidamente es como Netflix pero con juegos, un gran catálogo de juegos donde por un pago mensual puedes jugarlos directamente en tu televisión, ordenador o móvil, tanto antiguos como recién sacados a la venta, con las ventajas de que no hay que descargar nada, ni instalar nada, ni actualizar los juegos, es todo en streaming.

Servicios así ya existen hace años como son GeForce NOW de NVIDIA, Stadia de Google, Xbox Cloud Gaming de Microsoft y unos cuantos más, pero este puede dar al traste con todos.

¿Y qué miedo deberían de tener la competencia?

Muy fácil, PRIME.

Cuando Amazon adquirió Twich introdujo la novedad que si eras miembro de Amazon Prime podías acceder a una serie de juegos gratuitos que te "regalaban" cada mes, algo que no esta nada mal pues por lo mismo que pagas para que te lleguen los paquetes más rápido te regalan videojuegos y extras de otros videojuegos, y todo por el mismo precio.

Así que es muy posible que Luna venga como otro paquete más de la suscripción Prime.

¿Pero si cuesta 5,99$ al mes como va a ser gratis?

Ahora esta propuesta esta en fase de pruebas, solo en USA, tienes que pedir una invitación para probarlo y pagar 5,99$ al mes, hasta aquí todo correcto, es de pago, pero si nos damos cuenta hablan de Luna+ y ese "+" como indica te da la opción de horas de juego ilimitadas, usarlo en dos dispositivos al mismo tiempo y una resolución de 1080/60fps y 4K próximamente. Además está dentro de una sección que llaman 'canales de juegos'.

y

Por lo tanto lo que han hecho, en mi opinión ha sido presentarnos dos opciones de su servicio en la nube de videojuegos: Luna y Luna+, la primera seguramente será gratuita para toda aquel que tenga Prime, solo tendrá una resolución de 1080, un tiempo limitado de juego continuo y solo podremos usarlo en un dispositivo, y la segunda será para el que quiera tener la mejor imagen a 4K, todas las horas que quiera y poder usarlo en dos dispositivos a la vez, alentando a la compartición de cuenta y por lo tanto división de gasto de cuota entre dos.

La suscripción a Amazon Prime lleva muchas cosas aparte de envíos rápidos de paquetes, tienen una biblioteca de música llamado Music Prime donde hay más de dos millones de canciones grátis, Prime Video donde hay series y películas de la talla de la "The Boys" y "Papa no hay más que uno", Prime Gaming donde regalan juegos y extras de otros, Prime Reading donde hay cientos de libros y cómics que poder leer, y algunos otros servicios más como ofertas flash, un disco duro en la nube para tus fotos, etc los cuales puedes probar durante 30 días grátis, si tu quieres.

¿Por qué me cuentas esto?

Casi todos estos servicios que vienen incluidos en Amazon Prime "gratuitamente" tienen unas versiones ampliadas e ilimitadas las cuales se adquieren pagando un poco más, y es aquí donde tengo la sospecha que Luna+ estará, será la versión ampliada de la Luna normal, la que vendrá con Amazon Prime y nos deje jugar un tiempo limitado, a una resolución no mayor de 1080 y en un solo dispositivo.

Dicen que estará enlazado con Twich.tv de una forma increíble. Según la web podremos estar mirando transmisiones de Twitch directamente en Luna para pasar de verlas a jugarlas instantáneamente en Luna. Hasta aquí toda la info que dan.

La idea que saco yo de esta brevísima descripción es que posiblemente estemos viendo como Enric está jugando a Destiny 2 en Twitch a través de Luna y que exista un botón u acceso a poder jugar a Destiny 2 directamente, para así pasar de verlo a jugarlo.

Los canales

Otra de las novedades que incluye son lo que han llamado 'canales' que al parecer será como secciones específicas de empresas de videojuegos que tenga un amplio catálogo al cual se accede con las mismas características que Luna+ y una única diferencia: solo dejan jugarlo en un dispositivo. La primera empresa en tener este canal es Ubisoft pero aún no está activa y pone que próximamente lo veremos. Sospecho que será con otro precio añadido.

Luna Controller

Parece ser que si sacas un servicio de juego en la nube estas obligado a sacar un mando que vaya con el, aquí tenemos el mando Luna.

Al igual que el mando de Stadia la única ventaja respecto a los mandos convencionales es que se conecta directamente con el servidor de Amazon donde está alojado y ejecutandose el videojuego al que estas jugando a través de Luna+ y te da una respuesta de milisegundos algo que no sucedería con tanta rapidez si usamos un mando convencional en nuestro móvil o pc el cual coge la señal del mando y la manda al servidor de Amazon, con este va directo de nuestro dedo al servidor. Encima tiene a Alexa dentro para que le pidas que te arranque los juegos rápidamente.

Y hasta ahora esto es todo lo que sabemos y lo que yo sospecho.

Estaréis conmigo que es increíble lo que está pasando en nuestro mundo de gamers, nadie pensaba las navidades del 2013, cuando esperábamos la salida de PS4 y XboxOne, que en el futuro cuando llegasen las sustitutas de estás tendríamos varias empresas que le harían la competencia a Sony y Microsoft y sin sacar ninguna consola, solo un servicio online donde poder jugar desde cualquier dispositivo y donde queramos.