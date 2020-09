Left 4 Dead 2: The Last Stand y Rocket League llegan a GeForce NOW

NVIDIA ha lanzado la nueva actualización para GeForce NOW, su plataforma de videojuegos en la nube. En el Game Ready de esta semana se ha incorporado el DLC gratuito Left 4 Dead: The Last Stand, así como títulos de sagas tan populares como Disgagea, Tomb Raider y Assassin’s Creed.

A partir de ahora los usuarios de GeForce NOW podrán disfrutar a través de la Epic Games Store del lanzamiento free-to-play de Rocket League, el videojuego que combina el fútbol de estilo arcade con el caos a cuatro ruedas, unos controles fáciles y una competición fluida y basada en la física.

Además, La tienda de Epic sigue ofreciendo acceso gratuito a juegos, esta semana los usuarios de GeForce NOW podrán acceder a Roller Coaster Tycoon 3: Complete Edition. En este videojuego desarrollado por Frontier, los jugadores podrán construir el parque de sus sueños y redescubrir el aclamado simulador de montañas rusas. Los usuarios interesados también pueden adquirirlo en la tienda de Steam.

La actualización semanal añade un total de 12 títulos a la biblioteca de GeForce NOW, disponible en ordenadores PC y Mac, dispositivos Android como SHIELD TV, y portátiles Chromebook. Los miembros de GeForce NOW pueden acceder desde cualquier sitio a su colección de juegos y disfrutar de las últimas tecnologías como RTX y DLSS en los juegos compatibles.

A continuación, se detalla la lista completa de videojuegos añadidos a GeForce NOW esta semana:

Nuevo en GeForce NOW:

Rocket League

RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition

Assassin’s Creed Chronicles: India (Uplay)

Disgaea 4 Complete+

Disgaea 5 Complete

Left 4 Dead 2: The Last Stand (Free DLC Update)

The Legend of Heroes: Trails in the Sky

The Legend of Heroes: Trails in the Sky the 3rd

Tomb Raider: Underworld

Untitled Goose Game

Port Royale 4 (lanzamiento el 25/9)



Vuelve a GeForce NOW:

Pathologic 2