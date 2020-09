Roller Coaster Tycoon 3: Complete Edition - Opinión

Está revisión del juego original de 2004 que salió para los compatibles hace su aterrizaje enPC y en la consolas Nintendo Siwtch, que es donde lo he podido jugar.

Frontier es la encargada de volver a traernos esta joya que en su momento ella misma desarrollo pero por encargo de Atari y que gracias al paso del tiempo a recuperado para ella misma y así poder volver a publicar para PC y Switch.

La premisa del juego es la de crear parques temáticos donde nosotros somos los diseñadores, constructores y administradores de todo lo que puedas ver en un parque, desde la montaña Rusa hasta un banco donde sentarse.

Lo he estado jugando en la Switch Mini y las primeras impresiones al ponerme a montar el parque fueron un poco desesperantes no por el juego sino por lo que yo esperaba del juego. Al arrancar la partida de aprendizaje, de introducción, estaba esperando un tipo de tutorial interactivo donde te van llevando de la manita de como ir haciendo las cosas pero eso no fue así y me encontré con textos emergentes donde explicaban las cosas según tú las tocabas. Me creía que había saltado sin querer el tutorial y estuve buscando en las opciones como volverlo a activar y no encontré nada hasta que caí en la conclusión: es un juego hecho en 2004 y los tutoriales están hechos como se hacían en esas fechas: ventanas emergentes explicativas, nada de voces ni vídeo explicando cosas.Yo he jugado al "Planet Coaster", el nuevo y moderno juego de parques de Frontier, y esté fue el problema pues esperaba este tipo de tutoriales modernos. Uno es un poco pardal, perdonarme lo.

Una vez aprendido que tengo que ir leyendo las ventanas emergentes donde se me explica todo lo que voy tocando para controlar lo que hay que hacer este 'hacer' me abrumó muchísimo por la cantidad de cosas a las cuales tengo acceso. Aparte de ser constructor de parques y comprar e instalar atracciones, tiendas y otros edificios, has de mantenerlos bien operativos con revisiones y cuidados pero es que además puedes ver las estadisticas de todas estas cosas para saber que tal estan funcionando, de la noria a las tiendas y ya el colmo, puedes ver las estadísticas de los propios visitantes y saber que piensan, que sienten y cuanto han gastado en el parque.

Llegados a este punto donde te puede explotar la cabeza de como es posible que esto sea un juego, por lo tanto algo divertido o entretenido, y no una practica para gestión del próximo parque de tu zona es por la sencillez con la que lo puedes manejar todo: con círculos de ordenes.

Cuando aprietas el gatillo izquierdo te aparece una rueda de construcción en la parte izquierda de la pantalla, aquí puedes ir explorando los diversos elementos a los cuales tienes acceso, desde una puerta de atracciones a montañas rusas inmensas, pasando por farolas, árboles, tipos de caminos, tiendas y por supuesto muchas atracciones. Es tan fácil como seleccionar una atracción, personalizarla si queremos con un par de detalles, buscar una zona donde instalarla y darle al botón.

Cuando aprietas el gatillo derecho la rueda izquierda desaparece y te sale otra rueda pero en el lado derecho de la pantalla, esta es para análisis y personalización de las atracciones, tiendas y demás que ya están operativas o que has dejado a medias de construir. Si seleccionamos una atracción podemos ver información de como esta gustando al público, lo que recaudando, el efecto que hace en la gente, etc y a nivel de personalización podremos cambiar el precio de las entradas de las atracciones o el precio de los objetos de las tiendas y muchas cosas más que pueden llegar del tipo mandar a un operario para su revisión de mantenimiento.

RCT3 es un juego del genero "sim" que es la abreviación de simulación y como tal no es muy popular entre los gamers casuals pero en RCT3 en una hora aproximadamente estarás haciendo tu propio parque de atracciones, otra cosa es que sea el que tu imaginabas y que de dinero suficiente para mantenerlo.