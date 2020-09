Naughty Dog anuncia que el "Outbreak Day" pasará a llamarse "The Last of Us Day" y próximas sorpresas

Naughty Dog anuncia que cambia la denominación del famoso "Outbreak Day" (día del brote en castellano) del 26 de septiembre por "The Last of Us Day" (día de The Last of Us).

Se conoce como "Outbreak Day", dentro del universo de The Last of Us, al día en el que la infección ficticia por Cordyceps tiene lugar y que, popularmente, ha servido a la comunidad como día de celebración y reconocimiento. Este cambio se ha realizado por motivos de respeto con los fans y por la pandemia COVID-19. Por otro lado, Naughty Dog también anuncia sorpresas para el próximo sábado 26 de septiembre.

El propio estudio ha querido aclarar los motivos del cambio de nombre en un mensaje emitido a través de un comunicado en sus redes sociales:

"Desde los últimos 7 años, el 26 de septiembre ha sido una oportunidad para reconocer y celebrar la increíble pasión de la comunidad de The Last of Us. Sin embargo, echando un vistazo a los eventos del último año y a los desafíos que todos seguimos enfrentando con motivo del COVID-19, no sentimos que sea correcto continuar con el banner "Outbreak Day". Si bien el nombre y la fecha están arraigados en la ficción del juego, el 26 de septiembre significa mucho más que lore o tradición. Se trata de mostrar nuestro aprecio a los fans. Es por ello que, desde este sábado, el 26 de septiembre se conocerá como "The Last of Us Day", explicaron.

"The Last of Us Day es un nombre que no solo reconoce el mundo que nos rodea, sino que también refleja el crecimiento de la comunidad mientras damos la bienvenida a millones de jugadores con el lanzamiento de The Last of Us Parte II. Tenemos un montón de excitantes cosas planeadas y no podemos esperar a compartirlas con los fans en los próximos días", concluyen.

The Last of Us Parte II, el gran videojuego exclusivo de PlayStation 4, ya puede ser adquirido a través de PlayStation Store y en los puntos de venta habituales a un PVP recomendado de 69,99€ y PEGI 18.