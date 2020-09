Capcom desvela Devil May Cry 5 Special Edition para la nueva generación de consolas

Capcom arrancará en la nueva generación de consolas con mucho estilo con Devil May Cry 5 Special Edition. Siendo el primer título de la compañía editora para la próxima generación, Devil May Cry 5 Special Edition llega repleto de nuevas características y modos de juego potenciados por las consolas de última generación, además de la muy solicitada llegada de Vergil como personaje jugable.

Con Devil May Cry 5 Special Edition, Capcom sube la apuesta por la acción con estilo y la introducción de características de vanguardia tales como la tecnología de trazado de rayos y el mejorado audio en 3D, con los modos de juego favoritos de los fans Turbo y Legendary Dark Knight, y la inclusión de contenidos de la Deluxe Edition y del EX Color Pack. Devil May Cry 5 Special Edition estará disponible para PlayStation 5 y Xbox Series X (la versión para Xbox Series X de DMC5SE será compatible con Xbox Series S.), con la versión digital disponible como título de lanzamiento de primer día para las consolas de nueva generación. La fecha de estreno de las versiones físicas se compartirá más adelante.

La nueva generación del motor RE Engine

Impulsado por el motor RE Engine propiedad de Capcom, el juego aclamado por la crítica Devil May Cry 5 estableció un nuevo estándar de excelencia dentro de la icónica serie de acción que ha distribuido más de 22 millones de unidades hasta la fecha. Después de crear experiencias vívidas de juego en otros títulos de éxito como Resident Evil 7 biohazard, Resident Evil 2 y Resident Evil 3, el motor RE Engine llega a la nueva generación de consolas para ofrecer un realismo y un espectáculo visual sin igual.

Devil May Cry 5 Special Edition realza el rendimiento ya de por sí vanguardista del motor RE, integrando numerosas mejoras visuales y de audio. Los usuarios pueden optar por aumentar la velocidad en la tasa de frames hasta 120fps, jugar con una alucinante fidelidad a 4K en las consolas que lo soporten y experimentar la sensación adicional de realismo que ofrecen los reflejos, las sombras y la iluminación de la tecnología de trazado de rayos (para las versiones de Xbox Series X y Series S del juego, la tecnología de trazado de rayos se incluirá como parte de la actualización descargable del título.).

El audio 3D mejorado ayuda a los usuarios a mantener el humeante estilo sexy a través de la acción frenética y la puntuación palpitante, permitiendo a los jugadores escuchar los movimientos del enemigo por encima, por debajo y a cualquier lado del personaje con una precisión milimétrica.

Más poder, más formas de jugar

El poder de las consolas de última generación ha desbloqueado nuevas formas de experimentar la magnífica y elegante acción estilizada en Devil May Cry 5 Special Edition, con la inclusión de nuevos modos como el legendario Dark Knight y el modo Turbo. Cada modo ofrece un nuevo y diferente nivel de dificultad para aquellos que busquen llevar sus habilidades al límite.

Los fans que busquen un desafío adicional pueden enfrentarse al aumento del número de enemigos en el peligroso modo Legendario Dark Knight, un nuevo nivel de dificultad que promete mantener en vilo incluso a los cazadores de demonios más experimentados enfrentándose con sus habilidades y estilo a una demente cantidad de enemigos. Los adictos a la adrenalina pueden confrontar sus tiempos de reacción a la mayor velocidad del Modo Turbo, que incrementa la velocidad de juego en un 20 por ciento que permite un poder de fuego aún más rápido y combos más fluidos.

Motivado por las abrumadoras peticiones de los fans de Vergil para que se convirtiera en personaje jugable, Devil May Cry 5 Special Edition se suma a la última entrega de los Hijos de Sparda permitiendo a los usuarios jugar a través de la destrucción de la ficticia Red Grave City en el papel de Vergil. Además del nuevo modo Vergil, los jugadores podrán llevar al personaje a través de los peligrosos pisos del modo de desafío Palacio Sangriento, mientras blande su icónica espada el Yamato.

Todo el contenido de Vergil también estará disponible para los actuales poseedores de Devil May Cry 5 con un precio de venta recomendado de 4,99 € en el sistema de entretenimiento PlayStation 4, la familia de dispositivos Xbox One incluyendo Xbox One X y en formato Steam. Más detalles y la fecha de lanzamiento se anunciarán más adelante.

Para ver en profundidad la edición especial Devil May Cry 5 Special Edition, asegúrate de conectar al Tokyo Game Show 2020 Online.