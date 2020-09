Dos nuevas entregas de la serie Monster Hunter llegarán a Nintendo Switch

Ori and the Will of the Wisps

: El pequeño espíritu Ori está acostumbrado de sobra al riesgo, pero, cuando un vuelco del destino pone al búho Ku en peligro, la valentía no será suficiente para reunir de nuevo a una familia, sanar una tierra moribunda y descubrir el verdadero destino de Ori. Moon Studios, los creadores del aclamado juego de acción y plataformas

Ori and the Blind Forest

, nos traen una nueva aventura en un extenso mundo lleno de nuevos amigos y enemigos que cobran vida gracias a ilustraciones impresionantes.

, que cuenta con una banda sonora orquestal, continua la tradición de Moon Studios de crear títulos de acción y plataformas con una historia enternecedora.

llega a Nintendo Switch,

¡hoy mismo!