Playstation 5 VS Xbox Serie X

Ya tenemos toda la información sobre la próxima generación de consolas, a excepción de Nintendo que va a su propio tiempo y de la cual se van rumoreando que prepara una Switch 4K.

Como seguramente más de uno de nosotros tiene debates en grupos con amigos y compañeros sobre que consola es mejor y sobre todo cual es la que deberíamos de comprar he pensado en juntar aquí las especificaciones técnicas de las dos consolas más potentes: Playstation 5 y Xbox Serie X.

¿Por qué no incluyo la Xbox Serie S y la PS5 Edición Digital?

Muy fácil, las dos no tienen lector, por lo tanto todas las compras de videojuegos han de ser digitales, lo cual me obliga a comprar sus juegos en sus tiendas si o si y sobre todo esperar a que los pongan de rebajas cuando ellos quieran. Con las consolas con el lector yo puedo elegir varias tiendas o distribuidores donde comprar el juego al mejor precio y sobre todo puedo ir a la segunda mano a la semana, mes o medio año a buscar ese juego que en su momento no quería comprar por 80? pero si por 30?. Otro factor es que la Xbox Serie S es inferior en potencia y varios desarrolladores ya están diciendo que no les va a ser fácil pasar su juego de Xbox Serie X a S porque han de optimizar mucho y no ven viable las posibilidades de la Serie S.

Playstatio 5 CONTRA Xbox Serie X

Pongamos las tripas de ambas sobre la web y veamos que tienen cada una de ellas.

PLAYSTATION 5 XBOX SERIE X CPU x86-64-AMD Ryzen "Zen 2" x86-64-AMD Ryzen "Zen 2" 8 Núcleos / 16 Subprocesos 8 Núcleos / 16 Subprocesos Frecuencia variable hasta 3.5 GHz 3.8 GHz GPU Motor gráfico basado en AMD Radeon RDNA 2 Motor gráfico basado en AMD Radeon RDNA 2 Frecuencia variable, hasta 2,23 GHz (10,3 teraflops) Frecuencia 1,82 GHz (12 teraflops) Memoria del sistema 16GB GDDR6 16GB GDDR6 Banda ancha de 448GB/s Banda ancha de 10GB de 560GB/s y de 6GB de 336GB/s SSD 825GB 1TB SSD 5,5 GB/s de ancho de banda de lectura sin comprimir 2,4 GB/s de ancho de banda de lectura sin comprimir Unidad óptica 4K UHD Blu-Ray 4K UHD Blu-Ray Resolución videojuegos 4K/120fps 4K/120fps VR Si, cascos de PS4 y futuro lanzamiento del uno nuevo No Salida de vídeo HDMI 2.1 HDMI 2.1 Audio Tecnología ?Tempest? Audio 3D Audio espacial 3D Dimensiones 39 cm x 10 cm x 26 cm (ancho / alto / profundidad) 15 cm x 30 cm x 15 cm (ancho / alto / profundidad) Peso 4.5 kg 4,4 kg Puertos de entrada y salida Puerto USB Tipo A (Hi-Speed USB) Puerto USB Tipo A (Super-Speed USB 10Gbps) x2

Puerto USB Tipo C (Super-Speed USB 10Gbps) 3 puertos USB 3.1 Gen 1 Redes Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth 5.1 Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802.11ac Radio inalámbrica Xbox de doble banda dedicada

A simple vista nos encontramos con la misma cosa pero con diferente envoltorio, uno en forma de mini ampli de guitarra y otro de ventilador de AC con leds. Menudo chasco.

¿Entonces no tienen nada diferente?

Claro que las tienen, sutiles pero muy importantes y que según podremos descubrir pueden ser el único factor técnico que nos haga decantar por una u otra, los puntos a tener en cuentas son la CPU, GPU, SSD y RAM, vamos a verlos.

La CPU, el primer cerebro de la consola son el mismo modelo en las dos pero en PS5 corre a 3.5 GHz y en XboxSX a 3.8 GHz, Microsoft le saca 0.3 Ghz de ventaja a Sony, por lo tanto los procesos se ejecutarán más rápidamente en la XboxSX.

La GPU, el segundo cerebro de la consola el cual esta únicamente para procesar los gráficos de nuestros videojuegos: en PS5 corre a 2.23 GHz y puede calcular unos 10,3 teraflops, en XboxSX va a 1.82 GHz y calcula 12 teraflops, XboSX vuelve a superar a PS5 encima con una frecuencia menor.

Almacenamiento SSD, PS5 tendrá unos 825 GB y podrá leer datos brutos, sin comprimir, a 5,5 GB/s, mientras que XboxSX tiene más capacidad, 1 terabyte, con una velocidad de datos brutos, sin comprimir de 2,4 GB/s. Sobre la capacidad vemos que hay más en la de Microsoft que en la de Sony, en Xbox tendríamos unos 175GB más para instalar más juegos o capturas. La velocidad con la que se leen los datos en PS5 es casi el doble que en XboxSX, en este punto Sony gana de mucho.

La memoria RAM, aquí es el espacio donde van a ejecutarse los videojuegos, es un sistema de almacenamiento volátil donde podríamos decir que están vivas las aplicaciones o videojuegos en nuestro caso, aunque es más correcto decir "ejecutando" para que no te tomen por loco cuando digas que distes vida al Fortnite y se colgó. Otra explicación pdorías ser que nuestro disco duro SSD que es una memoria ROM no volátil están durmiendo y en la RAM están despiertos y haciendo cosas. En PS5 son 16 GB de los modelos GDDR6 los cuales van a 448GB/s, en XboxSX son también 16 GB GDDR6 pero 10 van a 560GB/s y 6 a 336 GB/s. Aquí PS5 es superior, aunque nuestros cálculos de colegio nos digan que la memoria de PS5 nos dan 7.168GB/s en total de los 16 GB y los de XboxSX si los sumásemos serían más 7.616GB/s (5.600GB/s+2.016GB/s=7.616GB/s) hay que decir que tenemos que verlo más como una carrera de carros de caballos donde el carro de PS5 todos sus caballos van a la misma velocidad y en cambio en el de la XboxSX hay 10 que que corren un poco más pero 6 que son un arrastre y hacen que vaya más lento. Técnicamente se dice cuello de botella.

Y el ganador es...

Para decantar la balanza hacia una u otra y saber cual es la más potente os voy a dar un un detalle que puede haceros explotar la cabeza pero que es muy válido para la informática: da igual la potencia que tengas en tu Ferrari que si no hay una buena carretera asfaltada no vas a correr mucho.

Con este ejemplo tan gráfico vengo a explicar que con una CPU y GPU un poco más potente (0.41 GHz y 1,7 teraflops más) no ganas la carrera porque después toda esa información la pones a hacer cola a la mitad de velocidad que tu competidor. PS5 es un pelín más lenta procesando pero el doble de rápida enviando datos gracias a que su disco duro SSD es propietario, es decir, lo han diseñado ellos y fabrican ellos para si mismos porque como saben las consolas y demás equipos se componen de piezas de otros fabricantes, como resultado tenemos consolas que llevan las mismas piezas en un 90% y más o menos de igual potencia, pero Sony ha decidido poner algo suyo que haga de su máquina algo mejor.

¿Es importante esa velocidad? Sí, y entenderas porque con un ejemplo sencillo.

Pensemos que hay dos ciudades muy competitivas en la fabricación de coches las cuales usan cada una de ellas dos fábricas para la producción de estos vehículos, estas fábricas usan unas carreteras y almacenes para enviarse sus trabajos de una a otra. Las fabricas de las dos ciudades son iguales en un 95%, siendo una un 5% más eficaz, la única diferencia es que en una ciudad la carretera que comunica una fábrica con la otra es y su almacen es de 2 carriles con una velocidad máxima de 60Km/h, en cambio la segunda ciudad, la que es un 5% menos eficaz tiene unas carreteras de 6 carriles y con una velocidad máxima de 120Km/h. ¿Qué ciudad podrá producir más coches por día?

Dicho todo esto y descubriendo la única diferencia a nivel técnico que tienen estas dos potentes consolas tampoco es un factor a tener en cuenta para elegir al caballo ganador y como buen ejemplo tenemos a Nintendo que generación tras generación nos demuestran que la potencia no lo es todo, que al final son los videojuegos lo más importante, son lo que nos divierten; conocemos muchísimos casos de juegos que no tienen ninguna tecnología de última generación, que podrían estar hechos con motores gráficos cutres pero que son tan divertidos y entretenidos que triunfan.

Ahora me gustaría saber tú opinión: ¿cuál te vas a comprar?