Razer anunció el lanzamiento del ratón wireless gaming Razer Naga Pro para MMOs y MOBAs, juegos Battle Royale, FPS y más ? los 3 módulos intercambiables del Razer Naga Pro se adaptan a cualquier tipología de juego mucho más fácil que antes.

El Razer Naga Pro es la última incorporación a la línea de ratones inalámbricos de Razer, basada en su tecnología Razer HyperSpeed que mejora el éxito del Raze Naga Trinity, ratón que introdujo por primera vez el concento de 3 en 1 con sus módulos laterales intercambiables. Ahora incluye lo último y lo mejor en tecnología gaming, así como al mismo tiempo conserva su diseño tan favorito de los fans. Diseñado para ofrecer a los jugadores más opciones y personalización, el Razer Naga Pro se adapta a muchos juegos y diferentes estilos de juego.

"Todos somos jugadores, pero jugamos de muchas formas diferentes,"declaró Alvin Cheung, Vicepresidente Senior de la unidad de periféricos de Razer. "La personalización siempre ha sido un componente clave de inclusión para permitir que más jugadores disfruten juntos. El Naga Pro encarna este ideal y les da a todos el control para disfrutar a su manera, y sin las ataduras del cable."



Un diseño multigénero para una máxima personalización

Este diseño modular actualizado ahora cuenta con 3 módulos laterales de encaje magnético, con diseños de 2, 6 o 12 botones, totalmente programables. El módulo lateral de 6 botones cuenta con un nuevo diseño que se estrena por primera vez en este Naga Pro. Cada módulo lateral está diseñado para potenciar al jugador en géneros de juegos específicos: el módulo de 12 botones para MMOs y RTS, el módulo de 6 botones para Battle Royale y MOBAs, y el módulo de 2 botones para juegos FPS.

El módulo de 12 botones presenta la mayor cantidad de botones posible para optimizar las rotaciones de habilidades y macros, con un posicionamiento ergonómico ideal para un acceso instantáneo. Este módulo es perfecto para situaciones en las que el tiempo y la precisión son cruciales, como en los juegos MMO o los RTS.

El módulo de 6 botones ofrece un equilibrio entre control y accesibilidad. Este módulo se ha diseñado ergonómicamente teniendo en cuenta los juegos de géneros Battle Royale o MOBA. Sus botones están dispuestos en dos filas para un rápido acceso a habilidades o inventario, así como cuenta con un agarre lateral de goma controlar mejor el deslizamiento mientras se juega a gran velocidad.

El módulo lateral de 2 botones es de gran ayuda para los juegos FPS, donde importa bastante la precisión, y con un agarre de goma lateral más grande para proporcionar un mayor control, Se completa con dos botones para acciones especiales como agacharse o hacer zoom para luego disparar.

Los módulos laterales brindan a los jugadores un acceso total e incomparable de hasta 20 botones programables. Gracias a Razer Hypershift, dentro del software Razer Synapse, cada botón también puede superponer con una función secundaria para un máximo control y personalización. Para un fácil y rápido acceso, el Razer Naga Pro puede almacenar hasta 5 perfiles de memoria internos, incluso sin software.

Actualizado con las últimas innovaciones

El Naga Pro está impulsado la tecnología inalámbrica Razer HyperSpeed, probada y reconocida por los mejores jugadores de Esports, para una conexión más rápida que la mayoría de ratones de cable. Como beneficio extra, la tecnología Razer HyperSpeed requiere menos energía que otros ratones inalámbricos para videojuegos, lo que aumenta la duración de su batería hasta 100 horas con su conexión 2.4 Ghz o o hasta 150 horas mediante conexión Bluetooth. Y si la batería se agota, el Razer Naga Pro se puede cargar mientras juegas mediante su conexión con el cable Razer Speedflex, incluido para un control sin resistencia de peso. El ratón también es compatible con carga inalámbrica mediante el Razer Mouse Dock Chroma (se vende por separado).

Para una precisión total pixel a pixel, el Razer Naga Pro posee el reconocido sensor óptico Razer Focus+ 20K DPI. El sensor óptico Estrella de Razer presenta las especificaciones más altas del mercado, incluido funciones inteligentes como el ?Motion Sync?, que rastrea sin problemas los movimientos del ratón, y que puede calibrar según las preferencias personales a través del ?Smart Tracking?o ?Asymmetric Cut-off?.

El Razer Naga Pro también incluye los switches ópticos para ratón Razer que aprovechan la velocidad de la luz en vez de utilizar activadores físicos mecánicos, todo para una activación instantánea y una durabilidad sin igual de hasta 70 millones de clicks. Los jugadores ya no tendrán que temer a los dobles clicks no deseados, al no tener los switches mecánicos tradicionales que se degradan con el tiempo.

Con sus 3 módulos laterales intercambiables y equipado con la última tecnología para ratones, el nuevo Razer Naga Pro es el Naga más versátil y avanzado de todos los tiempos.