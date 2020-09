DORAEMON STORY OF SEASONS se ha lanzado ya está PlayStation 4

Además, hoy se publicará también una actualización gratuita para DORAEMON STORY OF SEASONS en todas las plataformas, que incluye nuevos muebles, artefactos secretos adicionales y muchas más cosas que enriquecerán la experiencia de juego para todos los jugadores.

DORAEMON STORY OF SEASONS, que fue un trabajo conjunto entre Marvelous Inc., Brownies y BANDAI NAMCO Entertainment, está protagonizado por Doraemon, el famoso gato robot del siglo XXII. En esta nueva aventura, los jugadores encarnan a Nobita Nobi, el joven protagonista del juego, quien contará con la ayuda del gato del futuro para cultivar y cuidar una granja floreciente. Los jugadores podrán disfrutar de actividades tradicionales de Story of Seasons, tales como cultivar, construir la granja, explorar, cazar bichos y mucho más.

Nobita y otros personajes reconocibles de la franquicia Doraemon participarán en este viaje tan entrañable por la aldea original del juego. Los jugadores podrán ayudar a desarrollar la aldea a la par que desarrollan su granja, todo ello mientras interactúan con otros aldeanos y forjan vínculos con ellos. Los artilugios de Doraemon también harán acto de presencia en DORAEMON STORY OF SEASONS.