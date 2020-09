The Last of Us Parte II con un descuento de 10€

Playstation anuncia que The Last of Us Parte II, considerado por muchos como el mejor videojuego del año y que ha sido un éxito de ventas y de crítica en la prensa mundial, contará con un descuento de 10€ hasta el 15 de septiembre.

La promoción, que estará disponible en los puntos de venta habituales y a través de PlayStation Store. De esta forma, todos los jugadores podrán disfrutar de uno de los videojuegos del año a precio reducido tan solo 9 semanas después de su lanzamiento, que tuvo lugar el 19 de junio.

Los beneficiarios de este descuento, además, podrán disfrutar de la última novedad de The Last of Us Parte II: el parche 1.05, la importante actualización que incluye -desde el pasado 13 de agosto- un nuevo modo de dificultad realista y el modo de muerte permanente entre otras funciones y trofeos.

No será necesario haber completado el juego para que el modo realista esté disponible. The Last of Us Parte II, el gran videojuego exclusivo de PlayStation 4, ya puede ser adquirido a través de PlayStation Store y en los puntos de venta habituales a un PVP recomendado hasta el día 15 de 59,99€