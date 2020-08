Avance de la tercera transmisión de Outriders

SQUARE ENIX anuncia que el tercer episodio de la transmisión de OUTRIDERS se estrenará este mes, el 25 de agosto. La transmisión de OUTRIDERS profundiza en el oscuro y salvaje mundo de este juego.

Los jugadores obtendrán más información sobre los devastadores poderes, los profundos sistemas de personalización de clase y la desafiante aventura que les esperan en este futuro título de rol y disparos obra de People Can Fly, los desarrolladores de Gears of War: Judgment y BULLETSTORM, junto a Square Enix External Studios, responsables de SLEEPING DOGS y JUST CAUSE.

En la tercera transmisión de OUTRIDERS se revelará cuál es la cuarta clase, conoceremos la profundidad estratégica de las partidas cooperativas y de las sinergias entre clases, se profundizará en la clase Destructor y se responderá a algunas de las preguntas que más ha hecho la comunidad.



El tercer episodio de la transmisión de OUTRIDERS se emitirá el martes 25 de agosto a las 18:00 CEST. Síguela en www.twitch.tv/squareenix

OUTRIDERS se lanzará para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, la familia de dispositivos Xbox One y PC a finales de 2020.