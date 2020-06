Elite Dangerous por fin «con piernas»

Como CMDT desde la salida del juego en navidades del 2014, algo por lo cual no me considero ni experto ni un crack del mismo pues estamos ante un juego que ha estado evolucionando año tras año, el primer pensamiento que tuve al arrancar el juego y verme dentro de una nave espacial y esta dentro de una estación fue el de "Me quiero levantar y dar un paseo por mi nave y por lo que veo desde ella."

Siete años después se cumple gracias a Odyssey.

Frontier acaba de liberar un trailer donde anuncia la próxima expansión del juego para principios de 2021 en el cual podemos ver personajes andando por la superficie de un planeta, con trajes nuevos y armas en mano dirigiéndose con intenciones no muy pacificas hacia una nave aterrizando.

Desembarca, comandante, y deja huella en la galaxia de Elite Dangerous: Odyssey. Explora mundos lejanos a pie y expande las fronteras del espacio conocido. Conviértete en la primera persona en pisar planetas únicos a medida que descubres territorios inexplorados desde el origen de los tiempos. Descubre de verdad el universo con Elite Dangerous: Odyssey.

Un gran salto

Contempla la galaxia como nunca antes. Aterriza en planetas impresionantes por medio de tecnología imponente e innovadora, deslúmbrate con amaneceres en paisajes inolvidables, descubre bases espaciales y asentamientos, y explora sin límites.

Traza tu propio camino

Acepta contratos de todo tipo y juega a tu manera: elige entre la diplomacia y el comercio o la lucha sin cuartel y el asesinato sigiloso. Las diferentes opciones, objetivos y PNJ ofrecen una enorme variedad de misiones y contenido sin límites para que lo disfrutes.

Conforma una tripulación

La galaxia está plagada de centros sociales que ofrecen a los comandantes un lugar ideal donde planear su siguiente movimiento. Conforma alianzas, consigue servicios y encuentra apoyo profesional en ingenieros ambiciosos. Estas bases espaciales públicas también te ayudarán a conseguir y mejorar armas y equipamiento que se ajusten a tu estilo de juego.

La esfera del combate

Libra intensas batallas en primera persona, equipa a tu personaje con todo un despliegue de armas y equipamiento, y coordínate con tus compañeros para dominar unos escenarios multidimensionales, profundos y tácticos donde convergen comandantes, VRS y naves estelares.