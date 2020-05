Aniversario Quest y Rift S

Esta semana se cumple el primer aniversario del lanzamiento de Oculus Quest y Rift S.

Con motivo de este aniversario, Oculus ha anunciado novedades en su realidad virtual para seguir uniendo a las personas con nuevas formas de interactuar en los juegos o nuevas soluciones para trabajar y colaborar en remoto, entre otras cosas. Asimismo, te hacemos llegar algunos datos sobre el crecimiento del ecosistema RV de Oculus.

Estos nuevos anuncios incluyen:

Un ecosistema en crecimiento (nuevas cifras):

Los usuarios han gastado más de 100 millones de dólares en contenidos para Quest desde el lanzamiento del visor en mayo de 2019.

El mes pasado, Oculus anunció que más de 20 títulos han sobrepasado el millón de dólares en ingresos solo en Quest. Hoy, más de 10 títulos han generado más de 2 millones de dólares de ingresos en Quest en el último año, entre los que se incluyen Moss y Pistol Whip. Y SUPERHOT VR ha conseguido el doble platino al sobrepasar los 2 millones de copias vendidas entre todas las plataformas VR.

Novedades en el seguimiento de manos de Quest: El seguimiento de manos de Quest deja de ser una funcionalidad experimental y pasa a estar disponible para todo el mundo. A partir del 28 de mayo, Oculus empezará a aceptar en la Tienda de Oculus títulos de terceros que incluyen seguimiento de manos. Para empezar, a partir de este mes los usuarios podrán experimentar la libertad de sus manos en realidad virtual en las siguientes experiencias de la Tienda de Oculus: Elixir, de Magnopus; The Curious Tale of the Stolen Pets, de Fast Travel Games; y Waltz of the Wizard, de Aldin Dynamics.

Más adelante, el 28 de mayo, Oculus lanzará dos nuevas y premiadas experiencias inmersivas con seguimiento de manos: Gloomy Eyes y The Line.

Más ritmo: El 25 de mayo, Beat Saber lanzará 20 nuevos beatmaps – 10 compatibles con modo 360⁰ y 10 compatibles con modo one-saber. Oculus también ha anunciado el lanzamiento de Tetris Effect – una nueva forma de jugar al clásico juego en RV. Ya disponible en Quest.

La Tienda de Oculus se hace compatible con el trabajo en remoto: con cada vez más gente está trabajando en remoto y la RV transformando la manera en la que colaboramos, Oculus presentará nuevas apps de colaboración y productividad que estarán disponibles en la Tienda de Oculus a lo largo de este año y entre las que se incluyen Immersed y Spatial.

Actualizaciones de Guardian: Oculus ha anunciado nuevas actualizaciones de Guardian para Quest, entre las que se incluyen Playspace Scan, que ayuda a identificar y excluir objetcos de tu área de juego durante la configuración de Guardian. También se han anunciado nuevas opciones de personalización de color – azul, morado y amarillo – que llegarán pronto.