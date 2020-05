Days of Wonder acaba de anunciar su primera colaboración con Blizzard y presenta Small World of Warcraft, un nuevo juego de mesa que combina las mecánicas de Small World con el célebre universo de Warcraft de Blizzard.

Como se reveló en la BlizzCon 2019, Small World of Warcraft se sitúa en el mundo ficticio de Azeroth, donde las razas de la Alianza y la Horda (que incluyen orcos, enanos, trols y huargen) se enfrentan en un conflicto de escala mundial.

En Small World of Warcraft, los jugadores combinan poderes especiales y razas del universo de Warcraft, tales como magos de portal pandaren o herboristas goblins, y compiten por el control de Azeroth. Para alcanzar la dominación total, los jugadores ocuparán terrenos legendarios y buscarán controlar poderosos artefactos. Sin embargo, todos los imperios caen tarde o temprano, por lo que los jugadores deberán estar preparados para poner una raza demasiado extendida en un estado de «Declive» y liderar una nueva para gobernar Azeroth.

Days of Wonder ha trabajado estrechamente con Blizzard para crear un juego que refleje a la perfección ambos universos. Small World of Warcraft presenta un arte nuevo y exclusivo que captura el colorido y vibrante universo de Warcraft, con razas y poderes especiales diseñados para que resulten familiares a los millones de jugadores de WoW de todo el mundo que han explorado los confines de Azeroth.

«Trabajar con Blizzard ha sido una experiencia increíble. No solo se alinearon rápidamente nuestras visiones del juego, sino que el trabajo creativo que hemos realizado en conjunto ha sido intenso y extremadamente satisfactorio —ha declarado Adrien Martinot, director de Days of Wonder—Blizzard nos permitió sumergirnos en el rico universo de Warcraft, y estoy deseando que esta increíble colaboración salga a la luz cuando se lance el juego».

Small World of Warcraft es un juego independiente de 2 a 5 jugadores cuyas partidas duran de 40 a 80 minutos. Incluye 6 tableros de doble cara, 16 estandartes de razas de Warcraft, 182 fichas de raza emparejadas y 15 fichas de múrloc, 20 insignias de poderes especiales únicos, 5 hojas de resumen para los jugadores, 12 marcadores de artefactos y lugares legendarios, 10 montañas, 9 muros de fuegos fatuos, 4 fichas de armonía, 12 bombas, 1 campeón, 10 fuertes, 2 objetivos militares, 5 bestias, 6 torres de vigilancia, 110 monedas de victoria, 1 dado de refuerzos personalizado, 1 contador de turnos, 1 marcador de turno, 1 libro de reglas y 1 hoja de reglas para partidas por equipos.

Se espera que Small World of Warcraft esté disponible en el verano de 2020 en Norteamérica y Europa a un precio minorista sugerido de 59,99 € y en los siguientes idiomas: inglés, francés, alemán, español, italiano, polaco, portugués brasileño, checo, eslovaco, chino simplificado y chino tradicional.