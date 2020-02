Los retrasados

No me estoy refiriendo en nadie en particular, tranquilo, voy a hablar del aluvión de retrasos de videojuegos que se han dado en estas semanas:

Marvel's Avengers pasa del 15 de mayo al 4 de septiembre.

Final Fantasy VII Remake se va al 10 de abril.

Dying Light 2 pasa de primavera de 2020 al limbo.

Por último y donde más me ha dolido: Cyberpunk 2077 se retrasa hasta el 17 de septiembre.

Todo sea por que salgan ya no mejor sino que salgan como quieren sus desarrolladores que debe ser su juego que para eso son ellos los que los están creando para disfrute de los demás.

Lo que yo no entiendo es como estas cosas no se pueden programar por adelantando en el planing de desarrollo, que te pase a un mes vista, es de tontos la verdad.

Mi consejo por si algún desarrollador me lee:

NO DES FECHAS HASTA QUE LO TENGAS ACABADO.