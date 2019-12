La navidad son más que juegos

Como todos los años que acaban me dedico a escribir está página para la gente que tiene un amigo o familiar que no tienen ni idea del mundo de los videojuegos pero quieren hacerle un regalo en condiciones a su amigo muy, muy fan de los videojuegos.

Son productos variados para que se pueda elegir sin miedo a fallo o error y como podrás leer especializado a cada area. La novedad este año es que para facilitar la compra he incluido un código QR el cual si enfocas con la cámara de tu móvil te abre el producto directamente en la tienda de Amazon para que te sea muchísimo más fácil la compra si es que te decides por alguno de estos.

Feliz navidad y mucho vicio.

Razer Viper

79€

Si tu amigo es jugador de videojuegos sobre la plataforma PC y ves que su ratón, la herramienta más importante para apuntar y aniquilar a todos o marcar donde lanzar las tropas, está un poco gastado o es el de oficina básico es posible que un buen ratón diseñado para jugadores sea tu elección, y quien mejor que alguien que desde 1998 se dedica a fabricar el mejor ratón para videojuegos.

El Viper es lo más de lo más, tiene un sensor óptico 5G con 16.000 PPP reales, 8 botones programables donde los dos principales son ópticos el cual tiene una respuesta de 0,2 milisegundos y con una durabilidad de hasta 70 millones de pulsaciones, es de un gran tamaño y ambidiestro, tiene una memoria internar para guardar hasta cinco tipos de programaciones de macros, el cable está hecho de un material para que ofrezca el menor roce sobre la superficie y no entorpezca los movimientos, también ayuda que sólo pesa 69g.

Este Viper es lo mejor en precio, calidad y prestaciones.

SHIELD TV

159€

Ahora pasemos para aquel amigo o familiar que quiere jugar pero no tiene ni consola ni pc y además quiere poder tener un sistema SmartTV con todas las Apps posibles para ver cine, series, música, etc.

Shield TV es la opción que nos ofrece la gran fabricante de las potentes tarjetas gráficas Nvidia. Visto desde fuera puede parecer poca cosa pero en su interior lleva tecnología que mejora la imagen y sonido de lo que se reproduzca a través de ella.

Empecemos por el sonido: lleva Dolby Vision y Dolby Atmos compatibles con Netflix, Prime Video y Vudu. En imagen si tu televisión es 4K te hará un escalado de HD a 4K de todo el contenido al cual le aplicará una tecnología para hacerlo más nítido y claro, parece contenido original 4K y además con HDR. Todas las App de Chromecast están hay para convertir tu TV en la más moderna, incluye el asistente de Google el cual puedes conectarla con dispositivos inteligentes.

Para jugar, aquí viene el plato fuerte: si dispones de un mando puedes sincronizarlo con la Shield y ponerte a jugar a los juegos de la tienda de Google que mayoritariamente son de móvil pero si quieres disfrutar de jugar en un PC Gamer has de iniciar GeForce NOW. Está en fase beta pero al acceder tienes una biblioteca de 400 juegos de ultima hornada con los cuales jugar gracias a la nube donde se ejecutan en unos ordenadores valorados en más de 10.000€, ademas puedes incluir tu biblioteca de Steam y jugar con tus propios juegos o si no tienes comprarlos en su tienda forma digital y jugar donde y cuando quieras gracias a la Shield TV.

GENBU

29€

Por último pero no menos importante es el regalo perfecto, ese que sabes que no fallará porque es útil para todos, el oír bien y hablar mejor HDP, como diría Don Héctor.

La empresa española FR-TEC nos trae unos auriculares gaming con sonido de alta calidad por un precio demasiado bueno para lo que se manejan en cuestión de cascos de está indole.

Los auriculares son unos altavoces de 50mm con unas almohadillas bastantes grandes que consiguen bien el aislarte del ruido exterior aparte de ser muy cómodas, están unidos por una diadema compuesta de una estructura de tubos de aluminio y en refuerzo de espuma y piel que es lo que toca nuestra preciada cabeza pensante para un mayor confort, el cable es trenzado y anti-enredos de una largura de un poco mas de un metro, el micro es flexible y tiene cancelación de ruido, y ahora lo mejor: su conexión es de minijack 3,5mm un estándar pero es que viene con un cable extensor para poder bifurcarlo y conectar al PC o Mac.

Una gran opción para jugadores de Pc, consolas, móvil o amantes de escuchar buena música.

MERCHA

8–18€

Y si nada de lo anterior te convence siempre puedes optar por el merchandaising dedicado a los videojuegos o sagas conocidas que tu amigo adore y venere. Para esto te recomiendo la tienda online TeenPublic donde podrás encontrar el material más original pues está creado por artistas, sin ataduras de marcas ni grandes empresas, los cuales tienen unas ideas en la mayoría de casos mucho mejores que las “oficiales”.

Es una de esas webs donde eliges el diseño y después se lo aplicas a camisetas, libros de notas, tazas, almohadas, sudaderas, etc. Sobre estas fechas es un buen sitio porque hacen rebajas de hasta el 50%.