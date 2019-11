Google Stadia aterriza con 12 juegazos y otras noticias

Con la salida de la aventura de Google en el mundo de los videojuegos donde quiere hacerle frente a Nintendo, Microsoft y Sony vamos a ver que juegos trae de lanzamiento y cuales llegaran pronto.

Además:

· Google Stadia aterriza con 12 juegos

· Death Stranding y la edición mega especial que nadie logra abrir

· IN & OUT

IN: TENCENT contra los hackers

OUT: China prohíbe jugar a videojuegos

· Las propuestas en videojuegos de los partidos políticos

· ¿A qué le das? Soulcalibur 4 y The Outer Worlds

· Un jugador pacifista termina The Outer Worlds sin matar a nadie

· RUMOROSFERA: El retorno de Sam Fisher

· Uncharted comenzará a rodarse a...

· EL DEBATE: Electronics Arts se carga el Access por un jedi

· Fortnite como recurso educativo: Fortnite EF

· ¿A qué le dimos? Sonic the Hedgehog Spinball y Colin McRae Rally

· Just Dance 2020 para Wii supera en ventas

· EXCLUSIVA: Minecraft Earth llegará pronto a España

· Slideout 3019, el Wipeout hecho por dos persona

Si te ha gustado un poco recuerda que puedes suscribirte:

Y también puedes escucharnos en formato podcast: