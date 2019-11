Death Stranding para PC comienza las reservas en Epic y Steam

Tras el anuncio de la semana pasada de que 505 Games publicará la versión para PC del último juego de Hideo Kojima, Death Stranding. El editor global ha revelado que el juego se lanzará simultáneamente en Epic Games Store y Steam este verano del 2020.

Las reservas para Death Stranding en PC ya están disponibles, con un precio base de 59,99 €

Desarrollado por Kojima Productions, Death Stranding es uno de los proyectos más esperados de la década. Protagonizada por Norman Reedus (The Walking Dead) como Sam Bridges, el juego tiene lugar en un futuro próximo, donde misteriosas explosiones han sacudido el planeta, desatando una serie de eventos sobrenaturales conocidos como Death Stranding. Con criaturas espectrales recorriendo el paisaje, y el planeta al borde de una extinción masiva, le corresponde a Sam viajar a través de ese páramo devastado para salvar a la humanidad de la inminente aniquilación.

La experiencia innovadora del legendario creador de juegos, Hideo Kojima, cuenta también con otros actores y voces como Mads Mikkelsen (Rogue One: A Star Wars Story) y Léa Seydoux (Spectre), con apariciones adicionales como el director ganador de un Oscar Guillermo del Toro (The Shape of Water), el comediante y presentador de televisión Conan O'Brien (TBS' Conan) y la reconocida personalidad de la industria de juegos Geoff Keighley, creador de The Game Awards.

Los jugadores pueden reservar Death Stranding ya para PC en la tienda de videojuegos Epic (https://www.epicgames.com/ store/en-US/product/death-stranding/home) o Steam (https://store.steampowered.com/app/1190460).

Más información sobre Death Stranding, visite: https://505games.com/games/ death-stranding/