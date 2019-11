10 juegos seguros de Playstation 5 y clickbait

En este domingo donde se decide a que partido votar para que dirija este país que mejor ver algo que si sabemos que saldrá: la Playstation 5 y sus 10 juegos confirmados y otros. por supuesto mucho más contenido pues es un programa lleno de muchas noticias variadas...

En el programa de hoy tenemos:

Final Fantasy VII Remake tiene el mejor anuncio

Cuando las ratas abandonan el barco sabes que...



IN & OUT

IN: Obsidian es una compañía que escucha a los jugadores

OUT: Bethesda la lia muy gorda, guerra civil en Fallout 76

Sony registra sus futuras consolas

Juegos de PS5, 10 exclusivos y otros multi

¿A qué le das?

Onirim y Luigi's Mansion 3

Todos los anuncios la BlizzCon 2019

Electronic Arts ha revelado algunas fechas para la nextgen

Patrice Désilets resucitar 1666: Amsterdam

EL DEBATE

EA banea a un jugador pro de FIFA 20 por comportamiento

Call of Duty: Modern Warfare y sus polémicas

¿A qué le dimos?

El Rey León y Wing Commander

EA también en la Epic Games Store

Kojima & Morty

