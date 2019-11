Stadia, sus exclusivos no son posibles en ninguna otra plataforma

La nueva generación se acerca, los primero en llegar son los nuevos del barrio, Google con su Stadia, un servicio de tienda online donde todos los juegos que compres los juegas en la nube.

En el programa de hoy:

The Last of Us 2 retrasa

Enchanted Portals retrasa el inicio de su campaña de financiación en Kickstarter

IN & OUT

IN: Ganar dinero con tus juegos hechos en Dreams en otras plataformas

OUT: Epic Games demanda a un tester

Un streamer español de Apex Legends expulsado en directo por hacer trampas

¿A qué le das? Spec Ops The Line, Call of Duty: Modern Warfare y The Witcher 3 en Switch

Microsoft Flight Simulator: su clima es del mundo real

Hardware: ASUS TUF Gaming FX505G

EA vuelve a Steam

Stadia tendrá nuevos videojuegos exclusivos cada año

EL DEBATE

¿Dónde trabajar para ganar dinero? ¿Desarrollando juegos o streameando juegos?

Disco Elysium será traducido al español gracias a los aficionados

¿A qué le dimos? MegaGames 1 y Star Wars: Masters of Teräs Käsi

PC Fútbol en móviles

Mapas de Zelda Breath of the Wild

