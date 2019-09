Bienvenidos al programa 30 de este magazine gamer donde repasamos lo mas destacable e interesante del mundo de los videojuegos como es la filtración de que posiblemente antes de que finalice el año tendremos el Red Dead Redemption 2 en PC, esta y otras doce noticias más os esperan aquí:

Hideki Kamiya es ahora el poseedor de un Récord Guinness, o casi

Google Play Pass, 350 juegos y Apps por 4,99 dólares al mes

IN & OUT

IN: Valve banea jugadores de DOTA 2 hasta 2038

OUT: No actualices a iOS 13 si no quieres perder en Fortnite o PUBG

Indiecalypse: el videojuego español que se ha financiado en 48h

¿A qué le das? AstroSurf, Borderlands 3 Age of Wonders PLANETFALL, Torchlight II y Warframe

NeoGeo Arcade Stick Pro, un todo en uno

PlayStation 5 tendría hasta 2 consolas de lanzamiento

Epic Games Store paga millones por los exclusivos

Fortnite incluirá bots

Stadia Founder's Edition se agota en Europa

¿A qué le dimos? Kid Chameleon y Kid Chameleon

Red Dead Redemption 2 para PC

Zombie Mouse y Demon Duck

Si te ha gustado un poco recuerda que puedes suscribirte:

Puedes escucharnos en formato podcast: