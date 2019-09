El Rubius mejor persona y concurso de la camiseta de Cyberpunk 2077

Ya hemos vuelto de la temporada veraniega y como siempre cargados de noticias interesantes y curiosas del mundo de los videojuegos. Contamos como participar en el concurso de la camiseta de Cyberpunk 2077:

Esté es su contenido:

Keanu Reeves visita Kojima Productions

IN: Ruben (elrubius) mejor persona

OUT: EA bate el récord Guinness al comentario con más votos negativos

Steam es blanda u olvidadiza

¿A qué le das?

PlayStation no ha tenido conferencia en el Tokyo Game Show 2019 ¿porqué?

Hardware:

· Radar real de Dragon Ball

· Silla gamer de 14.000 dólares

Beat Saber, como ser el mejor Darth Maul

RUMOROSFERA:

· Set de realidad virtual de Switch

· Joy-Con inclinables

· PS5 diseño DEV Kit levanta ampollas

¿A qué jugamos?

Switch recibirá más adaptaciones

Only On PlayStation Collection

El fantasma de P.T. siempre está...

