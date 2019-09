Equípate con los perifericos Razer edición especial Gears

Razer anunció en el día de hoy dos líneas exclusivas de periféricos con estilo de Gears of War para PC y Xbox One.

Esta edición Razer Gears 5 incluye el combo de teclado y ratón Turret for Xbox One, los auriculares wireless Thresher para Xbox One, el teclado Huntsman, el ratón Mamba Wireless y la alfombrilla Goliathus Extended Chroma.

Todos los periféricos cuentan con un diseño exclusivo licenciado, con sus colores característicos y vienen con cosméticos y artículos in-game exclusivos para usar en el modo multiplayer de Gears 5.

Linea para Xbox One:

● Razer Turret for Xbox One – Gears 5 Edition – El Razer Turret es el primer conjunto wireless de teclado y ratón diseñado en exclusive para Xbox One y con alfombrilla incorporada. Incluye como extras : Lancer Skin y Mark.

Para más información sobre el Razer Turret for Xbox One, visite esta web

Razer Thresher for Xbox One – Gears 5 Edition – Unos auriculares wireless premium que se conecta directamente a la consola Xbox One sin necesidad de dongle USB. Utiliza Windows Sonic como solución para un sonido virtual surround, proporcionando un audio posicional con una conexión wireless sin lag, así como un micrófono digital para una clara comunicación. Como extras DLC: Lancer Skin y Mark.

Para más información sobre el Razer Thresher for Xbox One, visite esta web

Línea para PC:

● Teclado Razer Huntsman – Gears 5 Edition – Un teclado que eleva las partidas a un siguiente nivel, con sus galardonados switches Razer Opto-Mecánicos que proporcionan un rendimiento a la velocidad de la luz. Como extras DLC: Blood Spray y Banner.

Para más información sobre el Razer Huntsman, visite esta web

● Ratón Razer Mamba Wireless – Gears 5 Edition – Un ratón que proporciona un gran rendimiento sin cable (wireless) con hasta 50 horas de vida de bateria. Como extras DLC: Blood Spray y Banner.

Para más información sobre el Razer Mamba Wireless, visite esta web

● Alfombrilla Razer Goliathus Extended Chroma – Gears 5 Edition – Una alfombrilla de amplio y largo tamaño, potenciada por la tecnología de iluminación Razer Chroma RGB. Como extras DLC: Blood Spray y Banner.

Para más información sobre la Razer Goliathus Extended Chroma, visite esta web