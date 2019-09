RazerStore, la más grande se abre en Las Vegas

Esta será la tienda física más grande de Razer en el mundo y la segunda en territorio norteamericano, tras la RazerStore de San Francisco. La expansión de tiendas físicas de Razer electrificará más aún la escena de los Esports y el gaming en la ciudad capital mundial por los deportes y el entretenimiento.

The RazerStore Las Vegas estará en el centro comercial The LINQ Promenade, 3545 S. Las Vegas Blvd. #L27, Las Vegas, Nevada, 89109, estando abierta para público general y gamers a partir del sábado 7 de Septiembre a las 12 p.m. PDT.

Este espacio a nivel de calle del The LINQ Promenade ofrece una solución perfecta para que Razer de una bienvenida cercana a todos los amantes de los videojuegos. Con cerca de 22 millones de visitantes anuales, esta localización representa uno de los lugares más concurridos de la ciudad.

“Era un movimiento realmente natural el continuar nuestra presencia física en Las Vegas, donde muchos fans van a poder experimentar y disfrutar de todo nuestro ecosistema gaming,” declaró Christine Cherel, Global Director de RazerStores. “Junto con Caesars Entertainment hemos estado buscando el mejor lugar posible durante el último año, y nos complace anunciar esta localización justo en el centro de una de las mejores ciudades del mundo en entretenimiento.”

RazerStore Las Vegas servirá para alentar y fomentar una ávida comunidad de gamers. En colaboración conjunta de Razer y The LINQ Promenade, se organizarán eventos gaming y de Esports de forma semanal.

“La presencia de Razer en el The LINQ Promenade creará un destino inmersivo para los jugadores en el corazón de la ciudad,” declaró Shaun Swanger, Senior vicepresident of attractions, retail y leasing para Caesars Entertainment. “Con la incorporación de Razer, The LINQ Promenade y Las Vegas continúan prosperando como el epicentro mundial del turismo, la tecnología y el entretenimiento.”

La nueva tienda de la marca tendrá un espacio de más de 200 metros cuadrados en dos plantas, y siendo centro de todo, una gran pantalla de 16 HD que mostrará todas las retransmisiones en directo de torneos y competiciones con un sonido envolvente para los espectadores, dentro y fuera.

Los jugadores de PC van a poder disfrutar de los últimos títulos de PC en los galardonados portátiles Razer Blade, mientras que los jugadores de consola disputarán intensas partidas de juegos de lucha usando los Panthera EVO o los mandos Razer Wolverine. Incluso los jugadores de juegos en móviles descubrirán un nuevo universo con el Razer Phone 2 y su pantalla especial de 120-Hz.

Cada piso tendrá diferentes zonas de experiencia, lo que permitirá a los jugadores explorar la variedad y riqueza del ecosistema Razer durante su visita. En el piso bajo habrá puestos de juego para torneos 5vs5, así como una zona de color rosa con los periféricos Razer Quartz, soluciones de iluminación Razer Chroma junto con productos Nanoleaf y Philips Hue. Aquí los jugadores encontrarán una sala Chroma dedicada para que puedan sumergirse en un nuevo nivel de inmersión de juego, así como en el entrepiso superior los streamers pueden descubrir el Razer Streaming Lounge para realizar directos de streaming para sus fans.

Gran apertura – Una gran fiesta “for gamers, by gamers”

Las celebraciones del día de apertura incluirán actuaciones de DJs, competiciones y la asistencia de influencers gaming como MissesMae, OpTic DI3SEL, AvaGG y Jericho. Miles de visitantes tendrán la oportunidad de participar en concursus y sorteos, así como probar en exclusiva Gears 5 por adelantado y antes de su lanzamiento mundial en Xbox el 10 de Septiembre.

Razer abrió su primera tienda RazerStore americana en el Westfield Mall de Downtown San Francisco en Mayo de 2016. Dos tiendas físicas más está presentes en Hong Kong y Taiwan. La RazerStore Las Vegas es la segunda tienda en territorio norteamericano y la mayor hasta el fecha en espacio de una RazerStore.