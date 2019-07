Todo sobre Nintendo Switch LITE

La gran N ha presentado en sociedad una nueva consola, la Switch Lite, una versión recortada de opciones y mas pequeña que la actual Switch con la cual puedo asegurar que estamos ante una nueva familia la cual seguro que nos traera varios modelos mas, es el comienzo de la familia Switch.

Datos a tener en cuenta

Se pondrá a la venta el 20 de septiembre en tres colores diferentes: amarillo, gris y turquesa, unos colores que a mi no me gusta ninguno, prefiero colores fuertes y sólidos antes que estos pasteles, espero que saquen mas variaciones. Tiene una pantalla de 5,5 pulgadas, la original es de 6,2 pulgadas, aun y así mantiene la misma resolución de 1280x720 haciendo que los graficos se vean mucho mejor pues veremos la misma calidad pero un pelin mas pequeño, dando de el efecto de que son mejores.

La batería es una de las grandes mejoras pues tiene una capacidad de 3570 mAh y nos cuentan que será más eficiente con un incremento de su autonomía de entre el 20 y 30 por ciento y se cargara al completo en tres horas.

En los controles solo hay un cambio, el mas importante para mi y seguro que muchos estarían conmigo de acuerdo: la inclusión de la cruceta. Puede parecer una bobada pero no es lo mismo apretar botones independientes que una cruceta y siendo este un invento de Nintendo para NES que le dio mucho dinero dejándoles a otros usarla era de extrañar que Switch se convirtiera en la primera consola de Nintendo sin ella, a llegado Lite para corregirlo.

Por lo demás no hay muchos mas cambios, se mantiene el procesador Tegra de NVidia, los 32 Gb de memoria interna, la entrada para las tarjetas de juegos y la microSD para ampliarla memoria, salida de auriculares, WiFi y Bluetooth y el NFC, algo que me sorprende pero que supongo que tendrá usos futuros, un puerto USB C por el cual cargarlo y el acelerómetro y giroscopio, dos elementos que puede que nos den alguna alegria a la hora de crear juegos innovadores para esta Switch Lite.

Estará disponible el 20 de septiembre, así que a empezar a llenar la hucha.

IN

Siendo una revisión de algo vamos a ver donde ha mejorado esta nueva consola de la familia Switch. Lo primero es el tamaño 9cm x 21cm x 1,3cm, lo que a ojo de buen cubero vienen a ser un dedo de aquí y otro de allí, que no parece mucho pero para algo que ya era portátil es mucho, su peso pasa a ser de 275 g haciéndola mas ligera, y por ultimo la batería, esta mejora bastante dando un 30% mas de durabilidad, según Nintendo puede dar una autonomía de cuatro horas para juegos como Zelda Breath of the Wild y hasta siete para juegos no tan exigentes.

Si a todas estas mejoras que afectan al tamaño le unimos que su precio de salida es de 219€ en Europa estamos ante un bombazo asegurado. Solamente de pensar los padres que la compraran para que sus hijos jueguen hay al Fornite y les dejen ver la tele ya son muchos.



OUT

Este nuevo modelo viene con varias prestaciones y pequeños detalles que han sido eliminados como por ejemplo la salida HDMI, por lo tanto no se puede conectar a ningún televisor, convirtiendo la en una consola exclusivamente portátil, los mandos van integrados en la carcasa quitando toda opcion de jugar a dobles con un colega, el detalle de la "patita" de atrás que servia para sostener en vertical la consola para jugar con un mando, tendremos que buscar un apoyo o un soporte y la mayor pega, los juegos que no sirven por ahora son cinco: 1-2 Switch, Super Mario Party, Fitness Boxing, Just Dance y el que ara mi es mas importante, los kits de Nintendo Labo los cuales demuestran que con una consola se pueden hacer muchas mas cosas. Espero y sospecho que sacaran uno especifico, el Nintendo Labo Lite.

Ediciones y otras cosas

Una de las posibles novedades que traiga esta nueva consola es que por fin sea posible que Nintendo nos deje tener nuestra cuenta en dos consolas al mismo tiempo. A mi me vendría genial pues somos tres (dos niñas y yo) los que usamos la Switch y la posibilidad de poder tener otra para ellas con una cuenta compartida es lo más optimo pues como padre no voy a comprar tres veces un juego.

El 8 de octubre saldrá una edición especial para 'Pokémon Espada y Escudo' (juego que estará disponible el 15 de noviembre en exclusiva para Nintendo Switch) la llamada edición Zacian y Zamazenta, donde aparte de la variacion de colores en su parte posterior tendrá los dibujos de dos Pokémon Legendarios.

En el programa que hago en YouTube llamado ULTIMA PARTIDA puedes ver un especial dedicado a esta nueva consola con estos y mas datos al respecto.

Además si te unes a nosotros suscribiendote al canal puedes optar como ganador de una camiseta de Cyberpunk 2077 muchísimo más chula que la que llevaba el mismísimo Keanu Reeves en el E32019.

Si te ha gustado un poco recuerda que puedes suscribirte:

Puedes escucharnos en formato podcast: