Las películas de Uncharted y God of War

El verano aprieta y se está muy bien dentro de un cine disfrutando de una buena película y su AA tan fresquito, y si tenemos suerte podremos ver dos grandes juegos de este modo.

Lo que contienen el programa:

Uncharted la película

Nintendo sigue ampliando la marca Pokémon

Película de Cyberpunk 2077

Belle Delphine vende el agua de su bañera

Película de God of War

Beta de Gears 5

The Last of Us Part II: lanzamiento y ediciones

No nos culpéis por quitar PES 2019 de PS Plus

Detenido el mayor ciber-estafador de España

NVIDIA ha anunciado su próxima generación de tarjetas gráficas

Se acabó usar YouTube para piratear

Nintendo tiene grandes planes para el futuro

G2A devolverá el dinero x10

Frontier y Elite Dangerous despidieron al CMDR Michael Holyland

